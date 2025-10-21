آرسنال در پی صدمین پیروزی، سیمئونه به دنبال پایان رکورد آرتتا

به گزارش ایلنا، پیروزی بعدی آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا یک نقطه عطف بسیار مهم خواهد بود و توپچی‌ها می‌توانند این دستاورد را امشب با مصاف مقابل اتلتیکو مادرید در مرحله لیگ به دست آورند.

وضعیت آرسنال: شش امتیاز کامل و دروازه بسته

آرسنال در شروع فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ قهرمانان اروپا، دو بازی و دو برد به دست آورده، چهار گل زده و گلی دریافت نکرده است. تنها گلایه‌ای که هواداران می‌توانند داشته باشند، این است که تیمشان نتوانست بیلبائو و المپیاکوس را با نتیجه‌ای پرگل‌تر شکست دهد. با این حال، پیروزی‌های ۲ بر صفر مقابل غول‌های اسپانیایی و یونانی، آرسنال را به یکی از شش تیمی تبدیل کرده که شش امتیاز کامل از دو بازی اول کسب کرده‌اند و تنها اینتر میلان نیز موفق شده دروازه خود را بسته نگه دارد.

آرسنال که در حال حاضر با تفاضل گل در رده پنجم جدول مرحله لیگ قرار دارد و بالاتر از قره‌باغ و پایین‌تر از نراتزوری (اینتر)، رئال مادرید، پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ است، در صورت حفظ این رتبه، مستقیماً به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود خواهد کرد.

اولین پیروزی میزبان مقابل بیلبائو در روز اول رقابت‌ها، ششمین برد متوالی آن‌ها در مقابل یک تیم اسپانیایی در لیگ قهرمانان اروپا بود؛ موفقیتی که هیچ تیم دیگری در این تورنمنت به آن دست نیافته است و فرم فعلی تیم نشان می‌دهد که این عدد می‌تواند امشب به هفت برسد. تیم آرتتا روز شنبه با پیروزی یک بر صفر مقابل فولام در لیگ برتر، پنجمین برد متوالی خود در تمام رقابت‌ها را به ثبت رساند و نکته درخشان‌تر اینکه، آن‌ها در ۱۱ بازی متوالی خانگی در مرحله لیگ/گروهی لیگ قهرمانان اروپا بدون دریافت گل به پیروزی رسیده‌اند.

وضعیت اتلتیکومادرید: پیروزی‌های پیاپی در مقابل ضعف خارج از خانه

اتلتیکو، میهمان این بازی، که به دلیل دفاع سرسختانه تحت هدایت دیه‌گو سیمئونه شهرت دارد، نمی‌تواند ادعای چنین رکورد درخشانی در خط دفاعی خود داشته باشد. با این حال، لوس روخی‌بلانکوس (لقب اتلتیکو) در ۸۲ دقیقه مقابل آینتراخت فرانکفورت، بیشتر از مجموع گل‌های آرسنال در دو بازی اروپایی خود تا این مقطع، گلزنی کرد.

غول مادریدی با جبران شکست دردناک خود در روز اول رقابت‌ها مقابل لیورپول، در ۳۰ سپتامبر فرانکفورت را ۵ بر یک درهم کوبید و بدین ترتیب خود را به ۱۰ تیم برتر جدول رساند و فاصله خود با منچسترسیتی (تیم هشتم) را به تنها یک امتیاز کاهش داد. تحقیر فرانکفورت، سومین پیروزی متوالی مردان سیمئونه در تمامی رقابت‌ها را رقم زد؛ اگرچه این روند با تساوی یک بر یک در لالیگا مقابل سلتاویگو پیش از وقفه ملی مختل شد، اما تیاگو آلمادا روز شنبه با تک گل خود در پیروزی یک بر صفر مقابل اوساسونا، روخی‌بلانکوس را به مسیر اصلی بازگرداند.

با وجود اینکه اتلتیکو در هر ۱۱ بازی رقابتی این فصل گلزنی کرده (که نشان می‌دهد آن‌ها آزمون سختی برای استحکام دفاعی آرسنال خواهند بود)، اما آن‌ها هنوز در خارج از خانه پیروز نشده‌اند و از پنج بازی خارج از خانه خود، دو شکست و سه تساوی کسب کرده‌اند. تیم سیمئونه در اولین سفر خود به امارات نیز در بازی رفت نیمه‌نهایی لیگ اروپا (۱۸-۲۰۱۷) به تساوی یک بر یک رضایت داد، اما در بازی برگشت، مردان آرسن ونگر را یک بر صفر شکست داد و سپس با پیروزی مقابل مارسی، قهرمان شد.

اخبار تیم‌ها

آرسنال از سفر به فولام بدون مشکل جدی خارج شد، اما پیرو هینکاپیه به دلیل مصدومیت کشاله ران همچنان غایب است و وضعیت او برای بازی امشب اندکی مبهم است، اگرچه هفته گذشته به تمرینات تیم بازگشت. چهار بازیکن کلیدی دیگر، نونی مادوئکه، مارتین اودگارد، کای هاورتز و گابریل ژسوس به دلیل مصدومیت زانو در دسترس نیستند، در حالی که مارتین زوبیمندی و دکلان رایس در صورت دریافت کارت زرد در بازی امشب، دیدار بعدی مقابل اسلاویا پراگ را از دست خواهند داد. آرتتا احتمالاً ریسک محرومیت را در انتخاب ترکیب اصلی خود در نظر نخواهد گرفت، اگرچه عمق قابل توجه ترکیب او به این معنی است که چند تغییر دور از انتظار نیست و ممکن است بن وایت، مایلز لوئیس-اسکلی و گابریل مارتینلی در ترکیب اصلی قرار بگیرند.

در مقابل، اتلتیکو در پیروزی مقابل اوساسونا با یک نگرانی جدید مواجه شد، زیرا نیکو گونزالس به دلیل مصدومیت سر، قبل از نیمه اول تعویض شد. با این حال، این بازیکن ۲۷ ساله آزمایش‌های مربوط به ضربه مغزی لازم را با موفقیت پشت سر گذاشته و به طور شگفت‌انگیزی برای بازی امشب در دسترس است، هرچند حضور او در ترکیب اصلی دور از انتظار است. سیمئونه در بازی آخر پسر خود -جولیانو سیمئونه- را به جای گونزالس به زمین فرستاد، اما آلمادا، زننده گل پیروزی، خاوی گالان، متئو روگری و کانر گالاگر، هافبک سابق چلسی، گزینه‌های جایگزین در سمت چپ برای تیم میهمان هستند. جانی کاردوسو (مچ پا) تنها مصدوم دیگر اتلتیکو برای بازی امشب است، جایی که کلمنت لنگله، مدافع باتجربه، پس از پایان محرومیت لالیگا، دوباره در دسترس خواهد بود.

ترکیب احتمالی آرسنال:

رایا، وایت، سالیبا، گابریل، لوئیس-اسکلی، ازه، زوبیمندی، رایس، ساکا، گیوکرش، مارتینلی

ترکیب احتمالی اتلتیکو مادرید:

اوبلاک، یورنته، لو نورمان، لنگله، روگری، سیمئونه، باریوس، گالاگر، آلمادا، گریزمان، خولیان آلوارز

