با استقبال مسئولین وزارت ورزش و فدراسیون صورت گرفت؛
بازگشت ملیپوشان روئینگ ایران از مسابقات قهرمانی آسیا
ملیپوشان روئینگ مردان و زنان ایران امروز با استقبال مسئولین وزارت ورزش و فدراسیون روئینگ از مسابقات قهرمانی آسیا که در ویتنام برگزار شد به کشور بازگشتند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون روئینگ، تیم ملی روئینگ مردان و زنان ایران پس از کسب موفقیت در مسابقات قهرمانی آسیا به کشور بازگشتند.
در مراسم استقبال از ملیپوشان مهران تیشهگران سرپرست فدراسیون، زهره مرزوقی مشاور معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان و فاطمه حسنی سرپرست نایب رییسی فدراسیون حضور داشتند.
در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی هایفونگ ویتنام برگزار شد ملیپوشان کشور موفق به کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و دو برنز شدند.
فاطمه مجلل در تک نفره سنگین وزن بانوان به مدال طلا رسید
تیم دو نفره سبک وزن بانوان شامل زینب نوروزی و کیمیا زارعی به مدال طلا رسیدند
تیم دو نفره سبک وزن آقایان شامل امیرحسین محمودپور و امیررضا عبدالی به مدال برنز رسیدند
تیم دو نفره سنگین بانوان شامل مهسا جاور و فاطمه مجلل به مدال برنز رسیدند.
زینب نوروزی در تک نفره سبک وزن بانوان نیز به مدال نقره دست پیدا کرد.
کادر فنی آقایان:
سرمربی: افشین فرزام
مدیرفنی: روژکو وسولود
کادر فنی بانوان:
سرمربی: بهناز مرادخانی
مدیرفنی: آناستازیا
لازم به ذکر است که مرتضی سلیمی سرپرست دبیری فدراسیون به عنوان سرپرست تیم در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشت.