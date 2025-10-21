خبرگزاری کار ایران
با استقبال مسئولین وزارت ورزش و فدراسیون صورت گرفت؛

بازگشت ملی‌پوشان روئینگ ایران از مسابقات قهرمانی آسیا

کد خبر : 1703309
ملی‌پوشان روئینگ مردان و زنان ایران امروز با استقبال مسئولین وزارت ورزش و فدراسیون روئینگ از مسابقات قهرمانی آسیا که در ویتنام برگزار شد به کشور بازگشتند‌.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون روئینگ، تیم ملی روئینگ مردان و زنان ایران پس از کسب موفقیت در مسابقات قهرمانی آسیا به کشور بازگشتند.

در مراسم استقبال از ملی‌پوشان مهران تیشه‌گران سرپرست فدراسیون، زهره مرزوقی مشاور معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان و فاطمه حسنی سرپرست نایب رییسی فدراسیون حضور داشتند.

در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی هایفونگ ویتنام برگزار شد ملی‌پوشان کشور موفق به کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و دو برنز شدند.

فاطمه مجلل در تک نفره سنگین وزن بانوان به مدال طلا رسید

تیم دو نفره سبک وزن بانوان شامل زینب نوروزی و کیمیا زارعی به مدال طلا رسیدند

تیم دو نفره سبک وزن آقایان شامل امیرحسین محمودپور و امیررضا عبدالی به مدال برنز رسیدند

تیم دو نفره سنگین بانوان شامل مهسا جاور و فاطمه مجلل به مدال برنز رسیدند.

زینب نوروزی در تک نفره سبک وزن بانوان نیز به مدال نقره دست پیدا کرد.

کادر فنی آقایان:

سرمربی: افشین فرزام

مدیرفنی: روژکو وسولود

کادر فنی بانوان:

سرمربی: بهناز مرادخانی

مدیرفنی: آناستازیا

لازم به ذکر است که مرتضی سلیمی سرپرست دبیری فدراسیون به عنوان سرپرست تیم در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشت.

