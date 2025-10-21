خبرگزاری کار ایران
رقابت‌های قهرمانی آسیا پاسفیک؛

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی گلبال ایران با پیروزی 4 بر 2 برابر چین

تیم ملی گلبال جمهوری اسلامی ایران با نمایشی درخشان، در دیدار نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا پاسفیک موفق شد با نتیجه 4 بر 2 تیم ملی چین را شکست دهد و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آنِ خود کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان، در این مسابقه حساس و تماشایی، نعمت سرافراز با زدن سه گل، عملکردی خیره‌کننده از خود به نمایش گذاشت و نقش کلیدی در خط حمله ایفا کرد. همچنین علیرضا باقری نیز با زدن یک گل ارزشمند، سهم مهمی در تثبیت برتری تیم ایران داشت.

از نکات برجسته این دیدار، دفاع منسجم و کم‌نظیر ملی‌پوشان ایران بود که با درخشش تحسین‌برانگیز محمدمهدی نفیسی‌نسب در مهار حملات حریف، استحکام دفاعی تیم را تضمین کرد. نفیسی‌نسب با واکنش‌های هوشمندانه و تمرکز بالا، سد محکمی در برابر حملات پی‌درپی تیم چین ایجاد کرد و نقش مؤثری در کسب این پیروزی ارزشمند ایفا نمود.

تیم ملی گلبال ایران با این پیروزی، نه تنها بار دیگر قدرت خود را در سطح آسیا و اقیانوسیه به نمایش گذاشت، بلکه با شایستگی عنوان قهرمانی مسابقات آسیا پاسفیک را به خود اختصاص داد و برگ زرین دیگری به کارنامه پرافتخار ورزش نابینایان و کم‌بینایان کشور افزود.

