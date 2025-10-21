رسمی: تمدید قرارداد کمپانی با بایرن مونیخ تا ۲۰۲۹

به گزارش ایلنا، ونسان کمپانی با امضای قرارداد جدیدی، تا تابستان ۲۰۲۹ به عنوان سرمربی بایرن مونیخ باقی خواهد ماند. این تمدید، قرارداد اولیه او را که تا سال ۲۰۲۷ اعتبار داشت، طولانی‌تر می‌کند.

کمپانی ۳۹ ساله، مدافع سابق بلژیکی، هدایت بایرن را در تابستان ۲۰۲۴ بر عهده گرفت و در اولین فصل حضور خود، تیم را به قهرمانی بوندس‌لیگا رساند و عنوان قهرمانی را از بایر لورکوزن پس گرفت. او سپس در ماه آگوست، با کسب سوپرجام فرانتس بکن‌باوئر، یک جام دیگر را به کلکسیون افتخارات خود افزود.

کمپانی طی ۶۷ مسابقه رسمی هدایت بایرن را بر عهده داشته و موفق به کسب ۴۹ پیروزی شده است (۹ تساوی و ۹ شکست). رکورد او در بوندس‌لیگا شامل ۳۲ برد، ۷ تساوی و تنها دو شکست در ۴۱ مسابقه است که به طور متوسط ۲.۵۱ امتیاز در هر بازی می‌شود. در تاریخ بوندس‌لیگا، تنها پپ گواردیولا با میانگین ۲.۵۲ امتیاز در هر بازی، عملکرد بهتری از کمپانی داشته است.

مکس ایبرل، عضو هیئت مدیره بایرن، گفت: «از این تمدید قرارداد بسیار خوشحالم. وقتی ما با وینی (کمپانی) قرارداد بستیم، چشم‌انداز روشنی از مسیر مشترکمان داشتیم و او به سرعت ثابت کرد که بایرن را در داخل و خارج از زمین پیش می‌برد. او یک چهره الهام‌بخش است که بازیکنان، هواداران و همه افراد باشگاه را متحد می‌کند. ما می‌خواهیم با او چیزی بلندمدت خلق کنیم.»

یان-کریستیان درسن، مدیر عامل باشگاه، نیز اضافه کرد: «ونسان شادی را به بایرن بازگردانده است. یک تیم واقعی تحت رهبری او شکل گرفته که فوتبال تهاجمی و جذابی ارائه می‌دهد.»

این مربی بلژیکی تیم بایرن را در فصل جاری با کسب ۷ پیروزی متوالی و تفاضل گل ۲۳+ به بهترین شروع تاریخ بوندس‌لیگا هدایت کرده است. پیروزی ۲ بر یک هفته گذشته مقابل بوروسیا دورتموند در بازی «در کلاسیکر» نیز باعث شد باواریایی‌ها در کسب ۱۲ پیروزی متوالی در ۱۲ بازی رسمی ابتدای فصل، رکورد دورتموند را در آلمان برابر کنند.

کمپانی اظهار داشت: «من سپاسگزارم، احساس افتخار می‌کنم و می‌خواهم از بایرن به خاطر اعتماد و محیط کاری که از روز اول برایم فراهم کرده‌اند، تشکر کنم. احساس می‌کنم مدت‌هاست اینجا هستم و باشگاه را خوب می‌شناسم. این یک تجربه عالی تاکنون بوده است. ما یک سفر فوق‌العاده را آغاز کرده‌ایم. بیایید سخت کار کنیم و از موفقیت‌های بیشتری لذت ببریم.»

بایرن روز چهارشنبه در لیگ قهرمانان اروپا میزبان کلوب بروژ خواهد بود و این شانس را دارد که تعداد پیروزی‌های متوالی خود در فصل ۲۶-۲۰۲۵ را به ۱۳ برساند. آن‌ها سپس با یک سفر به بوروسیا مونشن‌گلادباخ در بوندس‌لیگا، از رکورد بی‌نقص خود دفاع خواهند کرد، در حالی که در صدر جدول پنج امتیاز از لایپزیگ پیش هستند.

