ساپینتو: مدیریت دو مدافع راست کاپیتان چالش دارد(ویدیو)

حجم ویدیو: 8.48M | مدت زمان ویدیو: 00:02:33 دانلود ویدیو tavoos_init_player( 'tavoos-vplyr-twigMb4cDWMtamfe', 'https:\/\/cdn.ilna.ir\/thumbnail\/Mb4cDWMtamfe\/-gv9vIN3273-GqHofH_oxdSRV1NIfibp_KJFy8kKTtGdzbKfkMmd_65Vc70JlRaPInkbwRNNBYbSpDXtPsNSLA,,\/IMG_5012.jpg', [{ "file": "https:\/\/cdn.ilna.ir\/servev2\/Mb4cDWMtamfe\/RL54z_netUE,\/IMG_5012.mov", "type": "mp4", "label": "720p" }, ], 'https:\/\/video.tavoos.net\/services\/vast\/mYreFyzU-OFDE-adi4-XiRJ-c4yVXSuehsge\/2714' ); حجم ویدیو: 8.48M | مدت زمان ویدیو: 00:02:33 دانلود ویدیو tavoos_init_player( 'tavoos-vplyr-twigMb4cDWMtamfe', 'https:\/\/cdn.ilna.ir\/thumbnail\/Mb4cDWMtamfe\/-gv9vIN3273-GqHofH_oxdSRV1NIfibp_KJFy8kKTtGdzbKfkMmd_65Vc70JlRaPInkbwRNNBYbSpDXtPsNSLA,,\/IMG_5012.jpg', [{ "file": "https:\/\/cdn.ilna.ir\/servev2\/Mb4cDWMtamfe\/RL54z_netUE,\/IMG_5012.mov", "type": "mp4", "label": "720p" }, ], 'https:\/\/video.tavoos.net\/services\/vast\/mYreFyzU-OFDE-adi4-XiRJ-c4yVXSuehsge\/2714' );