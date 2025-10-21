حردانی: فردا استقلال یک تیم متحد و متفاوت خواهید دید

به گزارش ایلنا، صالح حردانی، مدافع تیم فوتبال استقلال، در نشست خبری پیش از بازی فردا با الوحدات اردن ضمن اشاره به اهمیت این مسابقه، گفت: «همانطور که همه می‌دانید، در چند دیدار اخیر نتایج مورد انتظار را نگرفتیم. فردا بازی حساسی داریم و همه تمرکز ما روی کسب پیروزی است. تیم حریف را آنالیز کرده‌ایم و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم تا با آمادگی کامل به میدان برویم.»

او در ادامه تأکید کرد: «قطعاً فردا استقلالی متفاوت را خواهید دید. بازیکنان کاملاً متحد هستند و همه تلاش خود را می‌کنیم تا با حمایت هواداران، دست پُر از زمین خارج شویم.»

حردانی درباره تجربه بستن بازوبند کاپیتانی در دیدار با مس رفسنجان اظهار داشت: «برای هر بازیکنی افتخار است که در استقلال بازی کند و کاپیتانی این تیم تجربه‌ای ویژه است. امیدوارم بتوانم با کمک هم‌تیمی‌هایم، به تیم خدمت کنم و این فرصت را به بهترین شکل استفاده کنم.»

مدافع استقلال درباره جو تیمی و شرایط روحی بازیکنان گفت: «هفته گذشته تمرینات بسیار خوبی داشتیم و جو تیم بسیار مثبت است. بین بازیکنان داخلی و خارجی هیچ اختلافی وجود ندارد و همه با هم رفیق هستیم. چه کسانی که در ترکیب بازی می‌کنند و چه کسانی که فرصت بازی ندارند، همگی بخش مهمی از تیم هستند.»

حردانی در پایان تأکید کرد: «این دیدار بسیار حیاتی است و تمام تمرکزمان را روی آن گذاشته‌ایم. از هواداران می‌خواهیم فردا با حضورشان در ورزشگاه از تیم حمایت کنند تا بتوانیم با پیروزی، هدیه‌ای ارزشمند به آنها تقدیم کنیم.»

