حردانی: فردا استقلال یک تیم متحد و متفاوت خواهید دید
مدافع استقلال تأکید کرد جو تیمی کاملاً مثبت است و بازیکنان برای کسب پیروزی در دیدار حساس مقابل الوحدات اردن آمادهاند.
به گزارش ایلنا، صالح حردانی، مدافع تیم فوتبال استقلال، در نشست خبری پیش از بازی فردا با الوحدات اردن ضمن اشاره به اهمیت این مسابقه، گفت: «همانطور که همه میدانید، در چند دیدار اخیر نتایج مورد انتظار را نگرفتیم. فردا بازی حساسی داریم و همه تمرکز ما روی کسب پیروزی است. تیم حریف را آنالیز کردهایم و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتهایم تا با آمادگی کامل به میدان برویم.»
او در ادامه تأکید کرد: «قطعاً فردا استقلالی متفاوت را خواهید دید. بازیکنان کاملاً متحد هستند و همه تلاش خود را میکنیم تا با حمایت هواداران، دست پُر از زمین خارج شویم.»
حردانی درباره تجربه بستن بازوبند کاپیتانی در دیدار با مس رفسنجان اظهار داشت: «برای هر بازیکنی افتخار است که در استقلال بازی کند و کاپیتانی این تیم تجربهای ویژه است. امیدوارم بتوانم با کمک همتیمیهایم، به تیم خدمت کنم و این فرصت را به بهترین شکل استفاده کنم.»
مدافع استقلال درباره جو تیمی و شرایط روحی بازیکنان گفت: «هفته گذشته تمرینات بسیار خوبی داشتیم و جو تیم بسیار مثبت است. بین بازیکنان داخلی و خارجی هیچ اختلافی وجود ندارد و همه با هم رفیق هستیم. چه کسانی که در ترکیب بازی میکنند و چه کسانی که فرصت بازی ندارند، همگی بخش مهمی از تیم هستند.»
حردانی در پایان تأکید کرد: «این دیدار بسیار حیاتی است و تمام تمرکزمان را روی آن گذاشتهایم. از هواداران میخواهیم فردا با حضورشان در ورزشگاه از تیم حمایت کنند تا بتوانیم با پیروزی، هدیهای ارزشمند به آنها تقدیم کنیم.»