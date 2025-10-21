به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، در نشست خبری پیش از بازی حساس تیمش مقابل الوحدات اردن حضور یافت و درباره آمادگی تیم، تاکتیک‌ها و شرایط بازیکنان توضیح داد. او با تأکید بر اهمیت مسابقه فردا گفت: «این بازی برای ما مانند یک فینال است. تنها هدف ما کسب سه امتیاز است و هر چیزی غیر از آن پذیرفتنی نیست. باید تمام توان خود را به کار گیریم تا از گروه صعود کنیم.»

سرمربی پرتغالی درباره حریف خود توضیح داد:«الوحدات تیمی دفاعی است و با سیستم ۵-۴-۱ بازی می‌کند. سه مهاجم سرعتی آنها می‌توانند موقعیت‌های خطرناک ایجاد کنند. ما باید صبور باشیم، تمرکز خود را حفظ کنیم و با تحرک بالا موقعیت‌های خود را خلق کنیم.»

ساپینتو درباره وضعیت دیدیه اندونگ و بازیکنان تیم گفت: «اندونگ هنوز به جمع ما اضافه نشده است و یک هفته است منتظر بازگشت او هستیم. دلیل تأخیرش را باید از خود بازیکن بپرسم. درباره رامین رضاییان و صالح، هر دو حرفه‌ای هستند و مدیریت زمان بازی آنها در طول فصل اهمیت دارد. سایر بازیکنان نیز آماده‌اند و باید هر فرصتی را به طور کامل استفاده کنند.»

سرمربی استقلال در مورد محل برگزاری بازی و نبود هواداران در ورزشگاه شهدای شهر قدس اظهار کرد: «حمایت هواداران بخش مهمی از قدرت تیم است. نبود آنها شرایط ایده‌آل نیست، اما امیدواریم فردا ورزشگاه پر شود و بازیکنان با انگیزه کامل بازی کنند. حمایت تماشاگران فشار روی حریف را افزایش می‌دهد و انگیزه ما را بالا می‌برد.»

او درباره اهمیت نتیجه بازی تأکید کرد: «بازی قبلی گذشته است و ما باید تمرکز خود را روی زمان حال قرار دهیم. موفقیت در این مسابقه برای حفظ شانس صعود حیاتی است. هر بازیکنی که فرصت بازی پیدا کند، باید ۱۰۰ درصد توانش را نشان دهد و همه نفرات تیم آماده‌اند.»

ساپینتو درباره مدیریت ترکیب تیم توضیح داد: «تمام بازیکنان برای حضور در ترکیب آماده‌اند و همه باید سخت کار کنند. چه کسانی که بازی می‌کنند و چه کسانی که روی نیمکت هستند، باید در تمرینات نهایت تلاش را داشته باشند. من از شرایط تیم راضی هستم و دیدار فردا قدم اول برای مسیر موفقیت ما در آسیاست.»

او در پایان و درباره وعده قهرمانی لیگ و آسیا گفت: «انتظارات بالاست، اما ابتدا باید بازی فردا را ببریم. تمرکز ما قدم‌به‌قدم روی مسابقات است و فعلاً همه انرژی ما روی این مسابقه متمرکز شده است.»

