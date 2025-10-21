رسمی: شان دایچ سرمربی ناتینگهام فارست شد

به گزارش ایلنا، باشگاه ناتینگهام فارست شان دایچ، مربی ۵۴ ساله انگلیسی را به عنوان سرمربی جدید خود منصوب کرد. دایچ با امضای قراردادی تا تابستان ۲۰۲۷، به سومین سرمربی این فصل فارست تبدیل می‌شود.

دایچ جانشین آنگه پوستکوگلو شد که دوره مربیگری او تنها ۳۹ روز به طول انجامید و پس از شکست ۳ بر صفر روز شنبه مقابل چلسی در لیگ برتر، ۱۷ دقیقه بعد اخراج شد. پوستکوگلو که پیش از این جانشین نونو اسپریتو سانتو شده بود، نتوانست در هیچ یک از هشت بازی خود به پیروزی برسد (دو تساوی و شش شکست). نونو اسپریتو سانتو نیز تنها پس از سه مسابقه از کار برکنار شده بود.

فارست در حال حاضر در جدول لیگ برتر، پس از یک شروع سخت و تنها یک پیروزی در هشت بازی، در رده هجدهم قرار دارد.

اولین بازی دایچ، روز پنجشنبه در لیگ اروپا و در خانه مقابل پورتو خواهد بود و پس از آن، فارست روز یکشنبه در لیگ برتر میهمان بورنموث است. فرآیند انتخاب سرمربی جدید توسط ادو گاسپار، رئیس جهانی فوتبال و جورج سیریانوس، مدیر فنی جهانی فارست، هدایت شده است. پیش از این، روبرتو مانچینی، سرمربی سابق ایتالیا و منچسترسیتی، نیز با فارست در مورد این پست مذاکراتی انجام داده بود، در حالی که مارکو سیلوا، سرمربی فولام، نیز مورد توجه باشگاه قرار داشت.

باشگاه فارست در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دایچ، به عنوان یک مربی باتجربه و مورد احترام لیگ برتر، ترکیبی عالی از شخصیت، درایت تاکتیکی و دستاوردهای اثبات شده را برای هدایت باشگاه در فصل آتی به ارمغان می‌آورد.»

در این بیانیه همچنین تأکید شده است: «دایچ به عنوان یک بازیکن سابق تیم جوانان فارست درک عمیقی از ارزش‌ها و غرور فارست و هوادارانش دارد. انتصاب او بهترین فرصت را برای داشتن یک فصل موفق و رقابتی در رقابت‌های داخلی و اروپایی فراهم می‌کند.»

ایان ووان و استیون استون، که هر دو سابقه بازی در ناتینگهام فارست را دارند، کادر مربیگری دایچ را تشکیل خواهند داد.

