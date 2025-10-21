به گزارش ایلنا، در نشست خبری پیش از دیدار استقلال تهران و الوحدات اردن، عبدالله فاخوری، دروازه‌بان این تیم، به همراه جمال محمود، سرمربی، حضور داشت و درباره اهمیت بازی و شرایط تیم خود صحبت کرد.

فاخوری در ابتدای صحبت‌هایش ضمن قدردانی از فدراسیون فوتبال ایران و باشگاه استقلال، تأکید کرد که هدف اصلی تیمش کسب پیروزی در این مسابقه است و بازی فردا نقش مهمی در ادامه رقابت‌های آن‌ها خواهد داشت. او گفت: «ما و استقلال از اهمیت این دیدار آگاهیم و برای کسب سه امتیاز به زمین خواهیم رفت. موفقیت در این مسابقه می‌تواند به تیم ما در ادامه رقابت‌ها انگیزه بدهد.»

دروازه‌بان الوحدات درباره اختلاف قیمت بازیکنان دو تیم نیز توضیح داد: «می‌دانیم که بازیکنان استقلال از نظر مالی گران‌قیمت هستند، اما فوتبال در زمین بازی رقم می‌خورد و نتیجه با عملکرد بازیکنان تعیین می‌شود، نه قراردادشان.»

او در پایان افزود: «ما تیمی قوی داریم و مطمئن هستیم که در زمین، با تلاش و هماهنگی، می‌توانیم نتیجه دلخواه را به دست آوریم.»

لازم به ذکر است، دیدار استقلال و الوحدات فردا چهارشنبه ساعت 19:30 در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.

