سرمربی الوحدات:
برای برد به تهران آمده اییم
جمال محمود، سرمربی تیم فوتبال الوحدات اردن در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال تهران تأکید کرد که تیمش با وجود چند بازیکن غایب، برای کسب نتیجه مطلوب وارد میدان خواهد شد.
به گزارش ایلنا، جمال محمود در ابتدای این نشست گفت: «ابتدا از باشگاه استقلال بابت استقبالی که از ما داشتند تشکر میکنم. از آنجا که هر دو تیم در دو دیدار گذشته نتایج مشابهی گرفتهاند، این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد. ما و استقلال از این شرایط آگاه هستیم و برای کسب نتیجه مطلوب تلاش خواهیم کرد.»
سرمربی الوحدات در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت بازیکنان غایب تیمش توضیح داد:«ما چهار بازیکن غایب داریم که در آخرین لحظات آنها را از دست دادیم. با این حال بازیکنان جایگزین در ترکیب داریم و با همین نفرات به تهران آمدهایم تا نتیجه خوبی بگیریم. از قبل نیز برای چنین شرایطی برنامهریزی کرده بودیم.»
سرمربی الوحدات درخصوص اینکه آیا تیمش شانسی برای صعود دارد یا خیر، اظهار داشت:«من تیم را تازه تحویل گرفتهام، اما طبیعتاً در این بازی برای پیروزی به تهران آمدهایم.»
او درخصوص ارزیابیاش از استقلال نیز اظهار داشت: ما میدانیم با توجه به نتایجی که استقلال نیز کسب کرده، دیدار فردا برای آنها نیز بسیار حائز اهمیت است. با توجه به تمام این تفاسیر و اطلاع از اهمیت سه امتیاز برای استقلال، با بازیکنانی که در اختیار داریم، برای کسب سه امتیاز تلاش میکنیم.
سرمربی الوحدات در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره مقایسه بازیکنان دو تیم اظهار داشت: «ما برای بازیکنان استقلال احترام زیادی قائل هستیم. این تیم از بزرگان فوتبال آسیا است و بازیکنان شاخصی در ترکیب خود دارد. با این حال، ما نیز به توانایی نفرات خودمان باور داریم و با وجود غیبت چند بازیکن اصلی، میدانیم که سایر بازیکنان میتوانند عملکرد خوبی ارائه دهند.»
جمال محمود در پایان این نشست گفت:«استقلال یکی از باشگاههای مطرح قاره آسیاست و بازی مقابل چنین تیمی همیشه دشوار است، اما ما به تهران آمدهایم تا با تمام توان برای سه امتیاز بجنگیم و چیزی جز پیروزی را هدف قرار ندادهایم.»