خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونمایی از پیراهن استقلال و الوحدات (عکس)

رونمایی از پیراهن استقلال و الوحدات (عکس)
کد خبر : 1703139
لینک کوتاه کپی شد.

در آستانه آخرین تمرین استقلال و الوحدات، دو تیم از لباس‌های رسمی خود برای دیدار حساس مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا رونمایی کردند.

به گزارش ایلنا، در حالی که فردا (چهارشنبه ۳۰ مهر) استقلال تهران و الوحدات اردن از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف یکدیگر می‌روند، امروز از کیت رسمی دو تیم برای این بازی رونمایی شد. 

این دیدار برای هر دو تیم حیاتی است؛ چراکه در دو هفته ابتدایی لیگ قهرمانان آسیا شکست خورده‌اند و هنوز رنگ پیروزی را ندیده‌اند. الوحدات اردن با چند غایب کلیدی وارد تهران شده و شرایط چندان مساعدی ندارد.

در مقابل، استقلال پس از پیروزی ارزشمند برابر مس رفسنجان در لیگ برتر، روحیه‌ای تازه گرفته و تمرکز خود را روی این مسابقه گذاشته است. شاگردان ساپینتو امیدوارند با کسب نخستین سه امتیاز آسیایی، امیدشان برای صعود از گروه را زنده نگه دارند.

قرار است دو تیم عصر امروز آخرین تمرین خود را پیش از مسابقه برگزار کنند تا با آمادگی کامل پا به میدان چهارشنبه شب بگذارند؛ دیداری که می‌تواند مسیر آینده هر دو تیم در لیگ قهرمانان را تغییر دهد.

رونمایی از پیراهن استقلال و الوحدات (عکس)

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ