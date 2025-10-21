رونمایی از پیراهن استقلال و الوحدات (عکس)

به گزارش ایلنا، در حالی که فردا (چهارشنبه ۳۰ مهر) استقلال تهران و الوحدات اردن از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای قدس به مصاف یکدیگر می‌روند، امروز از کیت رسمی دو تیم برای این بازی رونمایی شد.

این دیدار برای هر دو تیم حیاتی است؛ چراکه در دو هفته ابتدایی لیگ قهرمانان آسیا شکست خورده‌اند و هنوز رنگ پیروزی را ندیده‌اند. الوحدات اردن با چند غایب کلیدی وارد تهران شده و شرایط چندان مساعدی ندارد.

در مقابل، استقلال پس از پیروزی ارزشمند برابر مس رفسنجان در لیگ برتر، روحیه‌ای تازه گرفته و تمرکز خود را روی این مسابقه گذاشته است. شاگردان ساپینتو امیدوارند با کسب نخستین سه امتیاز آسیایی، امیدشان برای صعود از گروه را زنده نگه دارند.

قرار است دو تیم عصر امروز آخرین تمرین خود را پیش از مسابقه برگزار کنند تا با آمادگی کامل پا به میدان چهارشنبه شب بگذارند؛ دیداری که می‌تواند مسیر آینده هر دو تیم در لیگ قهرمانان را تغییر دهد.

