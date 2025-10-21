تقابل ویژه با بارسلونا: مهدی طارمی، «بلای جان» کاتالانها در اروپا
المپیاکوس یونان با وجود شروع نه چندان خوب در لیگ قهرمانان اروپا، دو تهدید جدی در خط حمله دارد: ایوب الکعبی، آقای گل دو دوره اخیر رقابتهای اروپایی، و مهدی طارمی، مهاجم ایرانی که فصل گذشته کابوس هانسی فلیک و بارسلونا بود.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال المپیاکوس یونان، که در سوپرلیگ این کشور با ۱۶ امتیاز از ۲۱ امتیاز ممکن، در جایگاه دوم قرار دارد، هنوز نتوانسته است در فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ قهرمانان اروپا گلی به ثمر برساند. با این حال، دو تن از بزرگترین تهدیدهای این تیم برای بارسلونا، دو مهاجم باتجربه هستند: ایوب الکعبی، بازیکن ۳۲ ساله مراکشی، و مهدی طارمی، ستاره ۳۳ ساله ایرانی. این دو بازیکن به هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، دلیل میدهند که بسیار محتاط باشد.
ژوزه لوئیس مندیلیبار، سرمربی المپیاکوس، از آرایش ۲-۳-۱-۴ با سبکی بسیار مستقیم استفاده میکند که سرعت را بر پاسکاریهای تدریجی اولویت میدهد. این سبک گاهی برای درهم شکستن تیمهایی که دفاع فشرده دارند، کافی نیست. این اتفاق در اولین بازی اروپایی آنها مقابل پافوس قبرس رخ داد که با وجود ده نفره شدن حریف از دقیقه ۲۶، بازی ۰-۰ به پایان رسید.
با این حال، المپیاکوس در بازی مقابل آرسنال عملکرد بهتری داشت و با وجود شکست ۲ بر صفر، رقابتی نزدیک ایجاد کرد و موقعیتهایی خلق کرد. بارسلونا، با آرایش بازتر، میتواند عملکرد خوبی در برابر این تیم داشته باشد؛ اگرچه مربی باسک المپیاکوس در حال بررسی اضافه کردن هافبک دفاعی بیشتر و کنار گذاشتن گلسون مارتینز، وینگر تیم، است.
الکعبی و طارمی، تهدیدهای اصلی بارسا
ایوب الکعبی در حالی وارد این رقابت میشود که پس از کسب عنوان آقای گلی (۱۱ گل) در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ لیگ کنفرانس اروپا که با قهرمانی المپیاکوس همراه بود، و همچنین آقای گلی (۷ گل) در فصل ۲۵-۲۰۲۴ لیگ اروپا، هنوز در لیگ قهرمانان اروپا گلی به ثمر نرسانده است. این ملیپوش مراکشی پس از یک دوره بازی در کشورهای مختلف، اکنون در یونان موفق عمل میکند.
و اما مهدی طارمی؛ اگرچه او در ترکیب اصلی المپیاکوس قرار نمیگیرد، اما بیش از حد یک تهدید برای بارسلونا است و همیشه در نتیجهگیری تیمش مشارکت دارد.
طارمی فصل گذشته در اینتر میلان بازی میکرد و در بازی برگشت مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل بارسلونا، پس از جایگزینی لائوتارو مارتینز، در وقتهای اضافه حضور داشت. او همان بازیکنی بود که پاس گل دقیقه آخر را برای فراتسی فرستاد تا بازی ۴ بر ۳ شود و تیم هانسی فلیک از رسیدن به فینال باز بماند.
المپیاکوس همچنین بازیکنان جالبی برای بازار بینالمللی دارد، مانند کاستاس تزولاکیس (دروازهبان ۲۲ ساله یونانی)، لورنزو پیرولا (مدافع میانی ۲۳ ساله ایتالیایی) و چیکینیو (هافبک هجومی ۳۰ ساله پرتغالی).