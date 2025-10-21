خبرگزاری کار ایران
بیانیه فدراسیون در پی حاشیه بزرگ بازی تانزانیا

بیانیه فدراسیون در پی حاشیه بزرگ بازی تانزانیا
فدراسیون در خصوص شایعه عجیب در مورد بازی با تانزانیا بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا، فدراسیون شایعه عجیب منتشره مبنی بر خرید البسه و استوک برای تیم حریف دوم تیم ملی در فیفادی مهرماه را رد می کند.از منتشرکنندگان این شایعه درخواست می شود اسناد مثبته خود را در این باره به احترام افکار عمومی به هواداران تیم ملی ارائه کنند(حتی خرید یک استوک،پیراهن یا هر اقلام ورزشی دیگر برای تیم ملی تانزانیا)!

 فدراسیون با رعایت اصول حرفه‌ای و شفافیت، در کنار هواداران فوتبال و رسانه های گروهی متعهد به حمایت از تیم ملی است و از عموم علاقمندان می‌خواهد اخبار را از منابع رسمی دنبال کنند.

