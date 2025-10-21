سناریوی تکراری برای فرهاد مجیدی: اخراج در میانه فصل!

به گزارش ایلنا، فرهاد مجیدی که فصل گذشته روی نیمکت تیم البطائح امارات عملکرد خوب و قابل قبولی داشت، این روزها اصلاً شرایط خوبی را در کشور امارات سپری نمی‌کند و حالا در آستانه برکناری و اخراج از این باشگاه قرار گرفته است. پس از پیروزی در دومین بازی فصل لیگ امارات، البطائح در چهار مسابقه متوالی تن به شکست داد و با حذف از جام رئیس دولت امارات، فشارها روی فرهاد مجیدی و کادرفنی این تیم افزایش پیدا کرد اما مدیران تیم، تصمیم گرفتند تا پس از فیفادی نیز به این سرمربی ایرانی فرصت بدهند. مجیدی پیش از دیدار حساس روز جمعه با تیم آماده این هفته‌های لیگ امارات یعنی الوحده ژوزه مورایس، تضمین داد که روی نقاط ضعف تیمش در وقفه بازی‌های ملی کار کرده است اما نتیجه بازی، چیزی جز شکست سه بر یک البطائح مقابل الوحده نبود تا با پنجمین شکست متوالی، فشارها روی سرمربی ایرانی بیشتر از قبل شود.

از زمانی که البطائح به سطح اول فوتبال امارات صعود کرده، این دومین آمار شکست‌های متوالی این تیم پس از ۷ شکست در نیمه ابتدایی فصل گذشته و پیش از حضور مجیدی روی نیمکت این تیم محسوب می‌شود و هواداران این تیم نه‌چندان قدیمی فوتبال امارات، منتظر واکنشی از سوی کادرفنی یا مدیریت باشگاه به این نتایج هستند. علاوه بر هواداران البطائح، عملکرد این تیم مورد انتقاد کارشناسان اماراتی و رسانه‌های ورزشی این کشور نیز قرار گرفته و همین موضوع کار مجیدی را دشوارتر کرده است. ریاض الذوادی کارشناس شبکه ابوظبی امارات در کارشناسی مربوط به بازی دو تیم البطائح و الوحده گفت: «تیم فرهاد مجیدی کاملاً بدون سیستم و تاکتیک است و هیچ تعادلی ندارد. مستقیم با فرهاد مجیدی حرف می‌زنم، نمی‌شود که هر بازی 4 تا بازیکن جدید را در ترکیب بگذارید. عمر کیتا را سه بازی مهاجم گذاشت اما در این بازی او در پست دفاع وسط بازی کرد در حالی که پست اصلی او هافبک است!» گزارشگر اماراتی بازی نیز بعد از کسب نتایج ضعیف سرمربی سابق استقلال عنوان کرد که با این نتایج فرهاد مجیدی در آستانه برکناری قرار دارد.

همچنین سایت اسپورت امارات می‌نویسد که البطائح بدترین شرایط ممکن را می‌گذراند و فرهاد مجیدی به عنوان مربی تیم مسئول اصلی این بحران است. البطائح در فصل گذشته با نتایج خوبی که زیر نظر مجیدی کسب کرد از کابوس سقوط به دسته پایین‌تر گریخت اما حالا به نظر می‌رسد که سناریوی دوران حضور فرهاد مجیدی در الاتحاد کلبا در آستانه تکرار شدن قرار دارد؛ سناریویی با عملکرد نسبتاً مناسب در فصل اول حضور و پس از آن، اخراج در میانه فصل دوم پس از چند نتیجه ضعیف که منجر به حضور تیم در نیمه دوم جدول می‌شود. باید دید که مدیران باشگاه تا چه اندازه به مجیدی فرصت می‌دهند.

