به گزارش ایلنا، به‌نظر می‌رسد تابستان آینده برای لخ‌پوزنان لهستان، فصلی از تغییر و تصمیم‌های دشوار باشد؛ یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش‌رو، آینده علی قلی‌زاده است. طبق گزارش سایت لهستانی transfery.info، مدیران باشگاه درباره تمدید قرارداد این ستاره ایرانی که تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ اعتبار دارد، به جمع‌بندی نرسیده‌اند و حتی برخی جدایی او را محتمل می‌دانند.

قلی‌زاده تابستان دو سال پیش با هزینه‌ای قابل توجه از شارلروا بلژیک به لخ پیوست؛ انتقالی که با امید زیادی همراه بود اما شروعی فاجعه‌بار داشت. وینگر ایرانی در حالی وارد پوزنان شد که از پیش مصدوم بود، اما خیلی زود مشخص شد آسیب‌دیدگی‌اش بسیار جدی‌تر از تصور اولیه است. به این ترتیب، عملاً فصل نخست حضورش در لهستان از دست رفت و رسانه‌های محلی از او به‌عنوان یکی از ناکام‌ترین خریدهای باشگاه یاد کردند.

با این حال، فصل 2025-2024 برای قلی‌زاده نقطه عطفی بود. او که با برچسب «ناکامی بزرگ» وارد دومین فصلش شد، خیلی زود همه را غافلگیر کرد. بازی‌های درخشانش در سمت چپ خط حمله لخ‌پوزنان، نقش مهمی در مسیر قهرمانی این تیم در لیگ لهستان داشت. قلی‌زاده فصل را با ۳۴ بازی، ۸ گل زده و ۶ پاس گل به پایان رساند؛ آماری که نه‌تنها نگاه‌ها را تغییر داد، بلکه جایگاه او را در میان هواداران تثبیت کرد.

اما بدشانسی بار دیگر سراغش آمد. مصدومیت‌های پیاپی باعث شد بخشی از فصل جاری را از دست بدهد و همین مسأله دوباره تردیدهایی در باشگاه ایجاد کرده است. داوید دوبرش، کارشناس فوتبال لهستان، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «در باشگاه دو دیدگاه وجود دارد؛ عده‌ای می‌گویند باید قرارداد قلی‌زاده تمدید شود، چون در قهرمانی نقش کلیدی داشت، اما گروهی دیگر معتقدند با توجه به مصدومیت‌هایش، بهتر است او برود.» دوبرش همچنین فاش کرد که در زمستان گذشته پرسپولیس ایران برای جذب این بازیکن ابراز علاقه کرده بود: «آن زمان برخی مدیران می‌خواستند او را بفروشند، اما پیوتر روتکوفسکی تصمیم گرفت نگهش دارد. حالا شاید نظرها عوض شده باشد.»

قلی‌زاده نیز چند ماه پیش در گفت‌وگویی غیررسمی گفته بود روزی دوست دارد برای پرسپولیس بازی کند؛ تیمی که از آن به عنوان «پرافتخارترین باشگاه تاریخ فوتبال ایران» یاد کرده بود. با این حال، در شرایط فعلی تمرکز او روی بازگشت به فرم ایده‌آل در لخ‌پوزنان است. ماجرای قلی‌زاده، تصویری واقعی از فراز و نشیب‌های یک لژیونر ایرانی در فوتبال اروپا است؛ بازیکنی که با چالش‌های فنی، مصدومیت و قضاوت‌های زودهنگام روبه‌رو شد اما توانست خود را دوباره ثابت کند. اکنون ماه‌های آینده مشخص خواهد کرد آیا او مسیرش را در لهستان ادامه می‌دهد یا فصل تازه‌ای از زندگی حرفه‌ای‌اش در کشور دیگری رقم خواهد خورد.

