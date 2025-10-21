شگفتیسازی در لیگ برتر سوئد: تیم ماهیگیران قهرمان شد
باشگاه میاِلبی آیآیاف (Mjallby AIF)، مستقر در یک دهکده کوچک ماهیگیری، با پیروزی ۲ بر صفر مقابل گوتبورگ در روز یکشنبه، برای نخستین بار در تاریخ خود قهرمان لیگ سوئد شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه میاِلبی آیآیاف که در دهکده کوچک ماهیگیری هِلِویک (Hallevik) با جمعیتی تنها ۱۵۰۰ نفر مستقر است، با کسب پیروزی ۲ بر صفر مقابل گوتبورگ، یک داستان شگفتانگیز را رقم زد و اولین عنوان قهرمانی در بالاترین سطح فوتبال سوئد را از آن خود کرد.
میاِلبی با کسب ۲۰ پیروزی و تنها یک شکست در ۲۷ بازی لیگ، ۱۱ امتیاز از هاماربی، تیم دوم جدول، پیش افتاد و سه هفته زودتر از پایان فصل تاریخسازی کرد. این تیم همچنین برای اولین بار در تاریخ خود، یک سهمیه حضور در دور دوم مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا (۲۷-۲۰۲۶) را نیز تضمین کرد. دستاورد میاِلبی با شگفتیسازی لسترسیتی در فصل ۱۶-۲۰۱۵ لیگ برتر مقایسه میشود، با این تفاوت که زمانی که لسترسیتی آن اتفاق غیرقابل تصور را رقم زد، میاِلبی در لیگ دسته سوم سوئد دست و پا میزد.
رمز موفقیت و تحلیل رقیب
در دوران اخیر، فوتبال سوئد عمدتاً تحت سلطه مالمو قرار داشت که در هشت دوره از دوازده دورهی اخیر لیگ برتر (آلسونسکان) قهرمان شده بود. با این حال، میاِلبی با بودجهای که تخمین زده میشود تنها حدود ۱۵ درصد بودجه مالمو باشد، به این سلطه پایان داد.
کیم هیلبرگ، سرمربی هاماربی که نزدیکترین رقیب میاِلبی در فصل ۲۰۲۵ بود و در آستانه کسب نایب قهرمانی قرار دارد، از قهرمان جدید تمجید کرد. او گفت: «میاِلبی یک تیم واقعاً خوب است. آنها کاملاً فوقالعاده عمل کردند و از همه انتظارات فراتر رفتند. این همچنین تیمی است که به شکلی استثنایی از منابعی که ایجاد کرده، بهره برده است. اگر به آمار نگاه کنید، عملکرد آنها بسیار فراتر از انتظار بوده است.»
نقش آندرس تورستنسون، سرمربی ۵۹ ساله میاِلبی، در این موفقیت تاریخی کلیدی بوده است. دستیار او، کارل ماریوس آکسوم، یک متخصص تاکتیک است که دارای مدرک دکترا در زمینه «ادراک بصری در فوتبال» است. این باشگاه با فروش چندین بازیکن جوان خود، پول به دست آمده را با دقت و بر اساس جذب دادهمحور، برای خریدهای جدید سرمایهگذاری کرد؛ تصمیمی که منجر به جذب بازیکنانی چون عبدالله مانه، مهاجم گامبیایی، شد.
دروازهبان ستاره و وضعیت تیم ملی
یکی دیگر از چهرههای اصلی این موفقیت، نوئل تورنکویست، دروازهبان ۲۳ ساله است که فصل استثنایی را با قهرمان جدید سوئد پشت سر گذاشت. میاِلبی در طول فصل تنها ۱۷ گل دریافت کرد و بخش بزرگی از این اعتبار به دروازهبان سوئدی تعلق دارد. تورنکویست آنقدر در کار خود خوب بود که توجه سسک فابرگاس، سرمربی کومو را جلب کرد و کومو در تابستان این دروازهبان را جذب کرد، اما برای ادامه فصل ۲۰۲۵ او را به صورت قرضی در میاِلبی نگه داشت. تورنکویست پس از پایان فصل سوئد، از ژانویه راهی ایتالیا خواهد شد تا در سری آ بازی کند. او همچنین پس از اعلام بازنشستگی بینالمللی رابین اولسن، دروازهبان باتجربه تیم ملی سوئد، به تیم ملی نیز دعوت شده است.
ناامیدی تیم ملی همزمان با جشن باشگاهی
در حالی که قهرمانی تاریخی میاِلبی الهامبخش باشگاهها در سراسر جهان خواهد بود، عملکرد تیم ملی سوئد در پایینترین سطح خود قرار دارد. تیم ملی پس از کسب تنها یک امتیاز از چهار مسابقه اول خود، در آستانه ناکامی در صعود به جام جهانی ۴۸ تیمی بعدی قرار دارد. آنها اخیراً در فیفادی ماه اکتبر، دو بازی متوالی را مقابل سوئیس و کوزوو واگذار کردند. این شکستها به این معنی است که تنها یک معجزه میتواند به آنها کمک کند تا سهمیه حضور در جام جهانی سال آینده را به دست آورند.
سوئد برای رفع این مشکل، سرمربی خود، یون دال توماسون، را برکنار کرد. این مربی دانمارکی که در فوریه ۲۰۲۴ به عنوان اولین سرمربی خارجی سوئد منصوب شده بود، کمتر از دو سال پس از شکست شرمآور مقابل کوزوو، از سمت خود برکنار شد.
ویکتور گیوکرش و الکساندر ایساک، دو مهاجم ستاره سوئد در دیدارهای ماه اکتبر حضور داشتند، اما این دو ستاره لیگ برتر در مقابل دروازه به شکلی ناامیدکننده عمل کردند. سوئد در نوامبر با سوئیس و اسلوونی، دو دیدار پایانی گروه خود را برگزار خواهد کرد. اگر آنها در این دو مسابقه آخر پیروز شوند، حداقل شانس صعود به پلیآف جام جهانی را خواهند داشت.