به گزارش ایلنا، امروز وضعیت بدنی روزبه چشمی توسط کادر فنی استقلال به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا مشخص شود آیا این بازیکن آماده همراهی تیمش در دیدار حساس مقابل الوحدات اردن هست یا خیر.

چشمی در دیدار اخیر استقلال مقابل مس رفسنجان غایب بود و کادر فنی تصمیم گرفت به دلیل حفظ سلامت بازیکن، او را در ترکیب اصلی قرار ندهد. منابع نزدیک به باشگاه می‌گویند ساپینتو سرمربی استقلال نیز قصد ندارد روی مصدومیت احتمالی چشمی ریسک کند و هر تصمیمی برای حضور او در ترکیب، مشروط به آمادگی کامل جسمانی او خواهد بود.

بر اساس آخرین اطلاعات، اگر چشمی در تست‌های امروز صد‌درصد آماده تشخیص داده شود، به احتمال زیاد در ترکیب اصلی استقلال مقابل الوحدات قرار خواهد گرفت. در غیر این صورت، او جای خود را در نیمکت حفظ خواهد کرد و تنها در صورت نیاز به عنوان بازیکن تعویضی وارد میدان خواهد شد. حضور چشمی در خط میانی استقلال می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر افزایش تجربه تیمی استقلال در دیدار آسیایی داشته باشد. کادر فنی امیدوار است با بازگشت این بازیکن کلیدی، تعادل لازم در خط میانی برقرار شود و تیم بتواند با ترکیبی قدرتمند به مصاف حریف اردنی برود.

انتهای پیام/