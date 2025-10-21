کامبک وارونه پرسپولیس: مهمترین مشکل تیم هاشمیان چیست؟
پرسپولیس در ثانیههای پایانی حتی موفق به حفظ نتیحه تساوی خود هم نشد تا هاشمیان در آستانه برکناری قرار داشته باشد.
به گزارش ایلنا، احتمالاً پرسپولیس هاشمیان تنها تیمی است که بعد از رسیدن به گل مساوی در دقیقه 92 به جای رسیدن به گل دوم و پیروزی حاصل از یک کامبک بزرگ، گل دوم را دریافت کرده و شکست میخورد.
پرسپولیس در خرمآباد مقابل خیبری که عقب رفته بود بالاخره در وقتهای تلف شده به گل رسید و در شرایطی که تصور میشد به گل دوم هم خواهد رسید یا حداقل اینکه احتمال رقم خوردن یک برد دراماتیک وجود دارد، حتی موفق به حفظ مساویهای خسته کننده هفتههای اخیر هم نشد.
شاهکار با کامبک وارونه
جالب است بدانید حتی سیدمهدی رحمتی هم بعد از گل مساوی و در یکی از صحنههای برخورد در محوطه شش قدم تیمش از دروازهبان تیم خود خواست روی زمین بماند و بلند نشود چرا که احساس خطر میکرد و بعد از دریافت گل مساوی خطر باخت و شاید خطر برکناری ناشی از چهار باخت متوالی را حس کرده بود اما پرسپولیس شاهکار هفتههای گذشتهاش را با کامبک وارونه تکمیل کرد و گل دوم را خورد تا با قبول اولین شکست تکلیف خیلی از چیزها روشن شود.
شاید با کسب یک تساوی دیگر همچنان برخی به بدشانسی یا عوامل غیرفنی دیگر برای نتیجه نگرفتن تیم هاشمیان اشاره میکردند و خواستار این بودند که باید پای این مربی بیتجربه ایستاد اما حالا تقریباً همه هواداران، پیشکسوتان و مدیران باشگاه پرسپولیس متفقالقولند که تیم پرسپولیس با وحید هاشمیان به جایی نخواهد رسید و باید او را کنار بگذارند.
آنالیز خیبر و تشخیص مهمترین مشکل پرسپولیس
اما مهمترین مشکل فنی پرسپولیس در باخت مقابل خیبر عیان شد و حالا ایراد اصلی این تیم کاملاً پیداست. ایرادی که کادر فنی خیبر با آنالیز تیم هاشمیان به آن دست یافته بود و از همان نقطه به تیم پرسپولیس ضربه زد.
واقعیت اینکه کل تیم پرسپولیس به لحاظ دوندگی مشکلاتی جدی دارد. به همین خاطر از آنجایی که تمام تیمهای حریف میدانند که پرسپولیس بازیکنان باکیفیت زیادی دارد توپ را در اختیار پرسپولیس قرار میدهند و سپس با پرس شدید روی بازیکنانی مثل باکیچ و سروش رفیعی که بعد از لو دادن توپ برای بازپسگیریاش نمیجنگند یا به اندازه کافی تلاش نمیکنند به پرسپولیس لطمه میزنند.
نکته مهم اینجاست که بازیکنان خط جلوی پرسپولیس مثل بیفوما و عالیشاه هم به اندازه کافی دوندگی ندارند یا به عقب برنمیگردند. نکتهای که باعث شده تیمهای حریف با آنالیز دقیق به آن پی برده و با پاسهای کم تعداد اما مؤثر در زمین پرسپولیس به این تیم لطمه بزنند. اتفاقی که در صحنه گل دوم خیبر دقیقاً رخ داد.
نکه اینجاست که پرسپولیس اسکواد بسیار خوبی دارد اما این مشکل دوندگی برای تیم دردسرساز شده است. کادر فنی خیبر نیز با اطلاع از این مسأله و آنالیز 6 بازی قبلی سرخها به بازیکنان خود دستور داده بود تا در 15 دقیقه ابتدایی عقب بنشینند چون پرسپولیس در شروع مسابقه پرفشار بالا خواهد آمد اما بعد از آن از فشارش کاسته خواهد شد و آنجاست که با پرس میتوان به این تیم ضربه زد.
نکته اینجاست که بازیکنان پرسپولیس بدون توپ دوندگی لازم را ندارند و خبری از توپگیری از حریف نیست به طوری که با پرس بازیکنان حریف ضربهپذیر نشان میدهند.
اشتباهات عجیب هاشمیان در تعویضها
هاشمیان در نیمه دوم بازی با خیبر غیر از تغییر دو وینگر چپ و راستش در شروع نیمه عمری را به جای سروش رفعیی وارد بازی کرد که در این شرایط باکیچ و عالیشاه و عمری سه هافبک میانی سرخها بودند آن هم در حالی که یادمان نمیآید عالیشاه هافبک میانی باشد یا عمری در پست 10 بازی کند.
هر چند عالیشاه بهترین بازیکن تیمش بود که هم بیشتر از بقیه دوید و هم گل زد اما خوب بودن عالیشاه ناشی از تغییرات هاشمیان نبود. در عین حال عجیب بود که محمد خدابندهلو با وجود موفقیت در بازیهای قبلی هرگز به بازی گرفته نشد.
از طرفی این بازی بیشتر از هر مسابقه دیگری نشان داد کمبود بازیکن پست 6 متخصص چقدر به پرسپولیس ضربه زده است. بعد از رد کردن ریگی، پرسپولیس هیچ بازیکنی در این پست ندارد و باکیچ، سروش و سرلک هیچ کدام مناسب بازی در این پست نیستند چرا که برای پست 8 و 10 مناسب به نظر میرسند.
در چنین شرایطی عجیب است که هاشمیان هرگز به علیرضا عنایتزاده هم بازی نمیدهد در حالی که شاید انرژی جوانی او در خط میانی به دادش میرسید.