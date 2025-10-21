آزمون خط دفاع استقلال مقابل الوحدات
دیدار خانگی استقلال مقابل الوحدات، فرصتی مهم برای تیم ساپینتو است تا با حفظ دروازه بسته، اعتمادبهنفس دفاع و شانس پیروزی در لیگ قهرمانان آسیا را تقویت کند.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال تهران در آغاز فصل جدید فوتبال ایران، اگرچه از نظر نتیجهگیری در برخی بازیها عملکرد قابل قبولی داشته، اما آمار گلهای دریافتی این تیم نشان میدهد که ساختار دفاعی آبیپوشان همچنان به ثبات و انسجام لازم نرسیده است. از شروع مسابقات رسمی در فصل جدید ـ از دیدار سوپرجام مقابل تراکتور تا دیدار هفته هفتم برابر مس رفسنجان ـ استقلال در مجموع ۱۰ بازی برگزار کرده که حاصل آن دریافت ۱۸ گل بوده است؛ آماری که با توجه به سطح انتظارات از تیم پرستارهای چون استقلال، نمیتواند قابل دفاع باشد.
زنگ خطر برای خط دفاع
استقلال در ۱۰ دیداری که تاکنون انجام داده، تنها در دو مسابقه موفق به ثبت کلینشیت شده است؛ یکی در هفته نخست لیگ برتر مقابل تراکتور تبریز که با تکگل پیروزیبخش، سه امتیاز کامل را کسب کرد و دیگری در هفته هفتم مقابل مس رفسنجان که باز هم با نتیجه مشابه به پایان رسید. این آمار یعنی استقلال در هشت بازی دیگر، حداقل یکبار دروازه خود را باز شده دیده است؛ موضوعی که میتواند نشانهای از مشکلات جدی در سیستم دفاعی و هماهنگی بین خطوط باشد.
در فوتبال مدرن، تیمهایی که به دنبال قهرمانی هستند، معمولاً از ساختار دفاعی منسجم و قدرتمندی بهره میبرند. ثبات در دفاع، پایه اصلی موفقیت در رقابتهای طولانیمدت است و بدون آن، حتی بهترین خطوط حمله نیز نمیتوانند تضمینی برای پیروزی باشند. استقلال در سالهای گذشته نیز بارها نشان داده که هرگاه در دفاع مطمئن ظاهر شده، توانسته در نهایت مدعی اصلی قهرمانی باشد.
آمار نگرانکننده گلهای خورده
دریافت ۱۸ گل در ۱۰ بازی، آماری است که برای تیمی در سطح استقلال بسیار سنگین محسوب میشود. این عدد تنها شامل بازیهای لیگ برتر نیست، بلکه دیدارهای سوپرجام و مسابقات لیگ نخبگان را نیز در برمیگیرد. این میزان گل خورده بیانگر ضعف در هماهنگی بین مدافعان مرکزی، مدافعان کناری و حتی دروازهبان است. گاهی اشتباهات فردی در خط دفاعی و در مواقعی نیز ناهماهنگی تاکتیکی باعث شده تا استقلال در موقعیتهای ساده دروازه خود را باز شده ببیند.
ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، در هفتههای اخیر تأکید زیادی بر احیای خط دفاعی داشته و تلاش کرده تا با تغییراتی در چیدمان نفرات و تمرینات اختصاصی، از میزان آسیبپذیری تیمش بکاهد. با این حال، هنوز استقلال به ثبات کامل در خط دفاعی دست پیدا نکرده و نیازمند کار بیشتر است.
بارقههای امید در دیدار با مس رفسنجان
دیدار هفته هفتم مقابل مس رفسنجان اما تا حدودی بارقههایی از امید را در دل هواداران استقلال زنده کرد. تیم ساپینتو در آن مسابقه با نظم دفاعی بهتری ظاهر شد و موفق شد پس از چند هفته دروازه خود را بسته نگه دارد. بازگشت برخی از بازیکنان مصدوم، بهبود عملکرد مدافعان کناری و ارتباط مؤثرتر میان خطوط میانی و دفاعی، از عواملی بود که در آن کلینشیت نقش داشت.
اما هنوز این عملکرد نیاز به تکرار و تثبیت دارد تا بتوان از آن بهعنوان نقطه عطفی در مسیر پیشرفت یاد کرد. استقلال برای بازگشت به روزهای اوج خود باید بتواند در چند بازی متوالی دروازهاش را بسته نگه دارد تا از نظر روحی و روانی نیز به آرامش برسد.
مأموریت اصلی؛ ترمیم ساختار دفاعی
ریکاردو ساپینتو در هفتههای آینده مأموریتی دشوار پیشرو دارد. او باید ضمن حفظ قدرت هجومی استقلال، ساختار دفاعی تیم را بازسازی کند. استقلال در خط حمله بازیکنان توانمندی چون کوین یامگا، مهدی قایدی، ارسلان مطهری و موسی جنپو را در اختیار دارد که قادرند هر لحظه نتیجه بازی را تغییر دهند، اما بدون انسجام دفاعی، تلاش آنها ممکن است بیثمر بماند. ساپینتو احتمالاً با تمرکز بر تمرینات سازماندهی دفاعی، استفاده از خطوط فشردهتر در میانه زمین و انتخاب ترکیب مناسب در پست مدافعان مرکزی، تلاش خواهد کرد تا شرایط تیم را بهبود دهد. نقش دروازهبان استقلال نیز در این مسیر بسیار مهم خواهد بود؛ او باید با فرماندهی مناسب درون محوطه جریمه، ارتباط مؤثری با مدافعان برقرار کند.
آزمون مهم برابر الوحدات اردن
دیدار پیشروی استقلال مقابل الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا میتواند محکی جدی برای خط دفاعی آبیپوشان باشد. حفظ دروازه بسته در این دیدار نهتنها از نظر نتیجهگیری، بلکه از نظر روحی و اعتمادبهنفس بازیکنان اهمیتی ویژه دارد. اگر استقلال بتواند در این مسابقه کلینشیت کند، میتواند با روحیهای مضاعف به ادامه رقابتها بیندیشد. در آن صورت، بازیکنان هجومی همچون آسانی، حدادی، قایدی و دیگران میتوانند با خیال راحتتری به دنبال گشودن دروازه حریف باشند. استقلال در صورت موفقیت در دفاع، شانس بالایی برای پیروزی در این دیدار خانگی خواهد داشت. استقلال در فصل جاری نشان داده که از نظر تهاجمی تیمی خطرناک است، اما ضعفهای دفاعی میتواند مانع اصلی مسیر قهرمانیاش باشد. ثبت تنها دو کلینشیت در ۱۰ بازی رسمی، زنگ خطری جدی برای تیم ساپینتو است. سرمربی پرتغالی باید در هفتههای آتی با تمرکز بر انسجام دفاعی، تیمش را برای دیدارهای دشوار داخلی و آسیایی آماده کند.
بهبود عملکرد در خط دفاع، نهتنها نتایج را تثبیت میکند، بلکه روحیه بازیکنان را نیز بالا خواهد برد ؛زیرا در فوتبال، تیمی که گل نمیخورد، همیشه شانس برد دارد. استقلال اگر بتواند از دروازهاش بهخوبی محافظت کند، بیتردید در مسیر بازگشت به قله فوتبال ایران و آسیا قرار خواهد گرفت.