خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سافونوف آماده جدایی از PSG

سافونوف آماده جدایی از PSG
کد خبر : 1702955
لینک کوتاه کپی شد.

ماتوی سافونوف، دروازه‌بان سابق کراسنودار، از فرصت بازی محدود در پاری‌سن‌ژرمن ناراضی است و احتمال جدایی‌اش در پنجره نقل‌وانتقالات آینده مطرح شده است.

به گزارش ایلنا،  در تابستان، پاری‌سن‌ژرمن همه را با تصمیمی شگفت‌انگیز غافلگیر کرد: جدایی جانلوییجی دوناروما، که در لیگ قهرمانان عملکردی درخشان داشت و انتخاب لوکاس شوالیه، دروازه‌بان جوان فرانسوی، به عنوان دروازه‌بان اصلی برای شروع دوره‌ای جدید در خط دروازه. شوالیه که در لیگ ۱ فصل فوق‌العاده‌ای با لیل داشت، به عنوان دروازه‌بان اصلی انتخاب شد، اما عملکرد اولیه او با پیراهن پاری‌سن‌ژرمن چندان قانع‌کننده نبوده و انتقادات در فرانسه شروع شده است.

این وضعیت با ناراحتی ماتوی سافونوف، دروازه‌بان سابق کراسنودار که با هدف بازی کردن به عنوان دروازه‌بان اصلی با مبلغ حدود ۲۰ میلیون یورو به پاریس آمد، پیچیده‌تر شده است. این دروازه‌بان ۲۶ ساله روس که ابتدا نقش ذخیره دوناروما را پذیرفته بود، انتظار داشت پس از جدایی این دروازه‌بان ایتالیایی فرصت بیشتری به دست آورد، اما تاکنون حتی یک دقیقه رسمی بازی نکرده است.

به گزارش لوپاریزین، سافونوف روز به روز ناامیدتر می‌شود و آماده است تا در پنجره نقل‌وانتقالات بعدی جدایی‌اش را بررسی کند.

او در مصاحبه اخیر با اسپورت-اکسپرس گفت: «از وضعیتم راضی نیستم. هر پیشنهادی در زمان باز شدن بازار نقل‌وانتقالات بررسی خواهد شد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ