سافونوف آماده جدایی از PSG
ماتوی سافونوف، دروازهبان سابق کراسنودار، از فرصت بازی محدود در پاریسنژرمن ناراضی است و احتمال جداییاش در پنجره نقلوانتقالات آینده مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، در تابستان، پاریسنژرمن همه را با تصمیمی شگفتانگیز غافلگیر کرد: جدایی جانلوییجی دوناروما، که در لیگ قهرمانان عملکردی درخشان داشت و انتخاب لوکاس شوالیه، دروازهبان جوان فرانسوی، به عنوان دروازهبان اصلی برای شروع دورهای جدید در خط دروازه. شوالیه که در لیگ ۱ فصل فوقالعادهای با لیل داشت، به عنوان دروازهبان اصلی انتخاب شد، اما عملکرد اولیه او با پیراهن پاریسنژرمن چندان قانعکننده نبوده و انتقادات در فرانسه شروع شده است.
این وضعیت با ناراحتی ماتوی سافونوف، دروازهبان سابق کراسنودار که با هدف بازی کردن به عنوان دروازهبان اصلی با مبلغ حدود ۲۰ میلیون یورو به پاریس آمد، پیچیدهتر شده است. این دروازهبان ۲۶ ساله روس که ابتدا نقش ذخیره دوناروما را پذیرفته بود، انتظار داشت پس از جدایی این دروازهبان ایتالیایی فرصت بیشتری به دست آورد، اما تاکنون حتی یک دقیقه رسمی بازی نکرده است.
به گزارش لوپاریزین، سافونوف روز به روز ناامیدتر میشود و آماده است تا در پنجره نقلوانتقالات بعدی جداییاش را بررسی کند.
او در مصاحبه اخیر با اسپورت-اکسپرس گفت: «از وضعیتم راضی نیستم. هر پیشنهادی در زمان باز شدن بازار نقلوانتقالات بررسی خواهد شد.»