لیونل مسی و رکورد جدید؛ این هم کفش طلای نو

به گزارش ایلنا، لیونل مسی با درخشش بی‌نظیر خود در فصل ۲۰۲۵ لیگ MLS، موفق شد برای اولین بار کفش طلایی این لیگ را از آن خود کند. او با ثبت ۲۹ گل، بهترین گلزن فصل شد و با اختلاف نسبت به رقبای اصلی خود، دنیس بوانگا و سام سوریج، این عنوان را کسب کرد. گل‌های مسی در این فصل، سومین رکورد برتر تاریخ MLS محسوب می‌شود و تنها پشت سر کارلوس ولا و ژوزف مارتینز قرار دارد. علاوه بر گلزنی، مسی با ۱۹ پاس گل، به همراه اندرس درایر، بیشترین تعداد پاس گل را نیز به نام خود ثبت کرد و تنها بازیکنی است که در یک فصل، هم در گلزنی و هم در پاس گل، در صدر جدول قرار گرفته است.

مسی در ۲۸ بازی توانست ۴۸ مشارکت مستقیم گل (گل و پاس گل) داشته باشد و در این زمینه رکورد کارلوس ولا را نزدیک به شکستن پیش برد. این عملکرد درخشان، احتمال کسب عنوان بهترین بازیکن فصل MLS برای دومین سال متوالی را برای او بسیار قوی کرده است، موضوعی که تاکنون هیچ بازیکنی در تاریخ لیگ به آن دست نیافته است.

مسی با ثبت پنج گل در دو بازی پایانی، جایگاه خود را به عنوان ستاره بی‌چون و چرای فصل تثبیت کرد. او همچنین در دوران حضورش در اروپا سابقه درخشان کسب عنوان بهترین گلزن لالیگا را در کارنامه دارد و اکنون با این موفقیت جدید، یک فصل فراموش‌نشدنی در امریکا رقم زده است. تیم اینترمیامی که او را در اختیار دارد، در آستانه شروع پلی‌آف لیگ قرار دارد و جدال‌های جذابی در پیش است.

