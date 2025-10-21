خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قانون جدید در فوتبال با ونگر: آفساید به سبک نو

قانون جدید در فوتبال با ونگر: آفساید به سبک نو
کد خبر : 1702953
لینک کوتاه کپی شد.

فیفا در نظر دارد قانون آفساید را تغییر دهد تا تنها زمانی خطا اعلام شود که تمام بدن مهاجم جلوتر از مدافع آخر باشد؛ این اصلاحیه که به قانون ونگر معروف است، احتمالا از جولای ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود.

به گزارش ایلنا،  قانون آفساید یکی از بحث‌برانگیزترین مقررات فوتبال است که همیشه محل اختلاف و تفسیرهای مختلف بوده است. با ورود سیستم کمک داور ویدیویی بخشی از ابهامات کاهش پیدا کرد اما این موضوع همچنان یکی از داغ‌ترین مباحث در محافل فوتبالی است. مدتی است که فیفا پیشنهادی برای اصلاح این قانون روی میز دارد که به «قانون ونگر» معروف است چون آرسن ونگر سرمربی تاریخی آرسنال، طراح آن بوده است.

بر اساس این قانون جدید، تخلف آفساید تنها زمانی اعلام خواهد شد که تمام بدن بازیکن مهاجم جلوتر از مدافع آخر قرار گرفته باشد، نه صرفاً بخشی از بدن او (مانند دست یا شانه)، همان‌طور که در حال حاضر اعمال می‌شود. به عبارتی دیگر، تنها زمانی آفساید اعلام می‌شود که میان دو بازیکن فاصله فیزیکی وجود داشته باشد و نه در صورتی که بخشی از بدن‌ها با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشند.

این پیشنهاد در طول سال‌های اخیر چندین بار مورد بررسی قرار گرفته اما تا به حال اجرایی نشده است. با این حال، طبق گزارش ایتورالده گونزالس داور سابق، در شبکه کادناسر این طرح مجدداً به هیأت بین‌المللی فوتبال (IFAB) که قوانین رسمی فوتبال را تدوین می‌کند ارائه شده و این‌بار بیش از هر زمان دیگری از شانس تصویب  برخوردار است.

برای اجرای این قانون، کمیته فنی IFAB که ریاست آن را خود ونگر بر عهده دارد، باید آن را بررسی کند. در صورت تأیید، این پیشنهاد در نشست سالانه این نهاد در تاریخ ۲۰ ژانویه مطرح خواهد شد و در صورت تصویب نهایی ممکن است در ماه مه سال آینده میلادی به قانون رسمی تبدیل شود تا در فصل بعدی فوتبال اجرا شود. به این ترتیب، اگر تمام مراحل تأیید را پشت سر بگذارد، از اول جولای ۲۰۲۶ همزمان با سایر اصلاحات قوانین فوتبال لازم‌الاجرا خواهد شد.

نکته مهم دیگر این است که سال آینده، سال برگزاری جام جهانی است و معمولاً قوانین تازه در همین تورنمنت‌های مهم تابستانی به‌ صورت رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ