آرتتا: بازی مقابل اتلتیکو مادرید دشوار است/ سیمئونه باید به لیگ برتر بیاید
میکل آرتتا پیش از دیدار برابر اتلتیکو از عملکرد و کارنامه دیهگو سیمئونه تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، آرسنال سهشنبه شب در چارچوب دیدارهای مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه امارات و با حمایت هوادارانش روبروی اتلتیکو مادرید به میدان خواهد رفت و امیدوار است که بتواند سه امتیاز این بازی حساس و دشوار را در خانه حفظ کند.
آرتتا دقایقی پیش در نشست خبری پیش از این بازی حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
هینکاپیه
«در مورد او تردید وجود دارد، اما فردا در دسترس خواهد بود.»
سیمئونه به عنوان رقیب
«او در سطحی بسیار بالا قرار دارد. دورانش در اتلتیکو فوقالعاده است. او یک هویت و روحیه خاص ایجاد کرده که رسیدن به آن بسیار دشوار است. از نظر من، این واقعاً شگفتانگیز است. او در بسیاری از موقعیتها الهامبخش من بوده است. شور و اشتیاق فراوانی دارد. توانایی، انرژی زیاد و ارادهای قوی برای پیروزی. تبدیل این اراده به واقعیت، متقاعد کردن بازیکنان و حفظ آن در این سطح برای چنین مدت طولانی، چالشی بزرگ است.»
تصور سیمئونه در لیگ برتر
«ما در لیگ برتر مربیان فوقالعادهای داریم. نمیدانم آیا خودش تمایل به آمدن به اینجا دارد یا نه اما هرآنچه از اتلتیکو دیدهایم بسیار قابل تحسین است. اگر در لیگ قهرمانان رقابت میکنید، میتوانید در هر لیگ دیگری هم موفق باشید. او باید بیاید و امتحان کند. مطمئنم بسیار موفق خواهد شد.»
درسهای فصل گذشته
«تیم ما نسبت به فصل پیش بسیار پختهتر شده است. هنوز خیلی زود است و بازیهای زیادی باقی مانده است.»
تیم مورد علاقه
«من از دیدن انرژی و جاه طلبی تیم لذت میبرم. این حسی است که باید در بازی از آن بهره ببریم.»
سختی بازی
«هر مسابقهای مهم است و بردن در این مسابقه برابر اتلتیکو بسیار دشوار خواهد بود.»
رقیبی مانند اتلتیکو
«آنها میخواهند برنده شوند. اشتیاق زیادی برای پیروزی دارند. سبک بازیشان منحصر به فرد است. در سطحی بسیار سازمان یافته بازی میکنند و بازیکنانشان کاملاً متناسب با نیازهای این تیم بااستعداد هستند.»
تصمیم میکل مرینو برای پیوستن به آرسنال
«ما تلاش کردیم نقش او را در این پروژه برایش روشن کنیم. سعی کردیم توضیح دهیم چه میخواهیم و در نهایت او آمد، بنابراین بسیار خوشحال شدیم. همانطور که من با او تماس گرفتم، سایر مربیانی که خواهانش بودند هم تماس گرفتند.
رابطه با سیمئونه
«برداشت من از او، احساس تحسین است. آنچه او و این باشگاه در طول این سالها منتقل کردهاند، خارقالعاده است و این به خاطر کیفیت بالای خودش و تیم کاریاش است.»
فرم آرسنال
«در فرم خوبی قرار داریم اما قرار است با حریفی روبرو شویم که ما را به چالش میکشد. با این حال وضعیت روحی تیم بسیار خوب است.»
خولیان آلوارز
«بدیهی است که برای رقابت در سطحی که اتلتیکو در آن قرار دارد، باید بازیکنانی داشته باشید که تفاوت ایجاد کنند و آنها چند بازیکن از این دست دارند.»
زوبیمندی
«کاری که کردیم این بود که به او نشان دهیم از او چه میخواهیم و سعی کردیم متقاعدش کنیم که آیندهاش را با ما تصور کند. پست او بسیار دشوار است و نیازمند ویژگیهای زیادی است، اما زوبی خیلی سریع خودش را تطبیق داد، کاری که در اینجا انجام دادن آن بسیار سخت است.»
واکنش مربیان در کنار زمین
«باید از باشگاه و بازیکنان خود دفاع کنید... جزئیات کوچک میتوانند نتیجه را تعیین کنند. وقتی احساسات درگیر میشوند، حفظ آرامش دشوار است اما باید یاد بگیریم. اگر واکنش بدی نشان دهیم، مسئولیت داریم و باید از چنین موقعیتهایی درس بگیریم.»
هویت اتلتیکو
«اراده برای پیروزی. همین همه چیز را هدایت میکند، طرز زندگیشان، رفتارشان... آنها میخواهند برنده شوند. ذهنیت و اشتیاقشان قابل تحسین است. طرز دید سیمئونه به فوتبال مهمترین بخش کار او است.»
اتلتیکو مادرید
«آنها جام بردهاند، در فینالهای لیگ قهرمانان بازی کردهاند. ما هم میخواهیم به همان جایگاه برسیم.»