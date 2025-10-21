ارلینگ هالند، شگفتیساز سیتی با رکوردی بیسابقه
ارلینگ هالند با دو گل مقابل اورتون، برای سومین فصل متوالی در هشت بازی اول لیگ برتر به دورقمی گلزنی رسید و فاصله کمی تا ثبت رکورد تاریخی ۱۰۰ گل لیگ برتر دارد.
به گزارش ایلنا، تحسینها همچنان برای ارلینگ هالند، پدیده منچسترسیتی سرازیر است. او با به ثمر رساندن هر دو گل در پیروزی ۲ بر صفر روز شنبه مقابل اورتون در اتحاد، برای سومین بار در دوران حرفهای خود، به رکورد بیش از ۱۰ گل در هشت بازی اول لیگ برتر در یک فصل رسید. این بازیکن ۲۵ ساله در ۱۳ بازی برای باشگاه و کشورش در این فصل، تاکنون ۲۳ گل به ثمر رسانده است.
هیچ بازیکنی بجز هالند نتوانسته است به رکورد دورقمی گلزنی در لیگ برتر تا بازی هشتم برسد، اما این ستاره نروژی در سه سال از چهار سال حضورش در سیتی این شاهکار را تکرار کرده است. اگر او با نرخ گلزنی فعلی خود ادامه دهد، در این فصل به رکورد بیسابقه ۵۲ گل خواهد رسید. منطق حکم میکند که این امر تقریباً غیرممکن است، اما منطق به وضوح با هالند روبهرو نشده است.
این بازیکن ۲۵ ساله احتمالاً میتواند تا اوایل نوامبر به ۱۰۰ گل لیگ برتر برسد؛ او با ۹۶ گل، تنها چهار گل تا این نقطه عطف فاصله دارد و مسابقاتی مقابل استون ویلا، بورنموث و لیورپول، به علاوه یک بازی لیگ قهرمانان اروپا مقابل باشگاه سابقش بوروسیا دورتموند را پیش رو دارد. سریعترین بازیکنی که به این رکورد رسیده، در حال حاضر آلن شیرر، بهترین گلزن تاریخ لیگ برتر است که این کار را در ۱۲۴ بازی انجام داد. هالند تاکنون تنها ۱۰۵ بازی انجام داده است. به گفته جیمی کاراگر، او واقعاً یک گلزن استثنایی نسل خود و شاید عالیترین گلزن تاریخ فوتبال انگلیس است. با این حال، خود هالند هنوز احساس میکند که برای کسب کفش طلای اروپا باید با هری کین و کیلیان امباپه رقابت کند. اگر این ستاره نروژی به گلزنیهای خود ادامه دهد و همچنین به موفقیت تیمی با سیتیزنها دست پیدا کند، بیشک شانس اول توپ طلای سال آینده خواهد بود.