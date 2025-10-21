کوتاهترین دوران مربیگری تاریخ فارست به پایان رسید
باشگاه ناتینگهام فارست همکاری خود با آنژه پوستکوگلو را تنها ۳۹ روز پس از انتصاب به سرمربیگری پایان داد.
به گزارش ایلنا، باشگاه ناتینگهام فارست در حالی با تصمیمی جنجالی، همکاری خود با «آنژه پوستکوگلو» را پس از تنها ۳۹ روز پایان داد که هنوز بسیاری از هواداران حتی فرصت نکرده بودند با سبک فوتبال او آشنا شوند. سرمربی یونانیالاصل استرالیایی که تابستان گذشته با افتخار قهرمانی در لیگ اروپا همراه تاتنهام به سیتیگراند آمده بود، حالا کوتاهترین دوران مربیگری تاریخ فارست را به نام خود ثبت کرده است.
از افتخار تا اخراج در کمتر از ۴۰ روز
ماه ژوئیه «اونجِلوس ماریناکیس» مالک یونانی ناتینگهام فارست با افتخار جایزهای به پوستکوگلو اهدا کرد تا از نخستین سرمربی یونانی که در اروپا جام قهرمانی آورده، تقدیر کند اما تنها چند ماه بعد، همین مالک حتی حاضر نشد شخصاً خبر برکناری او را بدهد.
در ظهر شنبه تنها ده دقیقه پس از شکست ۳ بر صفر برابر چلسی در خانه، پوستکوگلو در تونل ورزشگاه از سوی مدیر فنی باشگاه، «جورج سیریانوس» از تصمیم نهایی مطلع شد. او در حالی که تازه به آپارتمانی در ناتینگهام نقل مکان کرده بود، با چمدانی سبک و ذهنی سنگین زمین را ترک کرد.
رکوردهایی برای فراموشی
آمارها علیه سرمربی ۶۰ ساله بودند. فارست در هشت بازی تحت هدایت او هیچ کلینشیتی ثبت نکرد و ۲۰ گل دریافت کرد. در واقع، عملکرد دفاعی ضعیف تیم یادآور مشکلات اواخر دوران او در تاتنهام بود. همان دلیلی که باعث شد بسیاری از منتقدان، انتصاب او را از ابتدا تصمیمی پرریسک بدانند.
با تنها ۳۹ روز حضور، پوستکوگلو در فهرست کوتاهترین دورانهای مربیگری لیگ برتر انگلیس، پس از سم آلاردایس (۳۰ روز در لیدز)، جایگاه دوم را از آن خود کرد.
خداحافظی در سکوت
پوستکوگلو پس از شنیدن خبر اخراج، برای آخرین بار وارد رختکن شد و روبهروی بازیکنان ایستاد. او با آرامش گفت که «متأسف است نتوانسته برایشان کار بیشتری انجام دهد» و برای ادامه فصل آرزوی موفقیت کرد. دقایقی بعد، بیسروصدا از درِ پشتی ورزشگاه خارج و حتی از حضور در نشست خبری پس از بازی معاف شد.
شکست در جلب اعتماد رختکن
از همان روز نخست در مجموعه تمرینی نایجل داوتی، پوستکوگلو با انرژی و اطمینان وارد شد و وعده داد اگر بازیکنان به روش او ایمان بیاورند، نتیجه خواهند گرفت. تمرینات با شدت بالا و فشار زیاد آغاز شد، چیزی که یادآور «فوتبال پرانرژی و با پرس از بالا» او در تاتنهام بود. با این حال، در حالی که بسیاری از بازیکنان از روحیه مثبتش میگفتند، یک مسأله کلیدی باقی ماند: او نونو اسپریتو نبود.
نونو اسپیریتو در میان بازیکنان و هواداران شخصیتی محبوب بود و سبک کاریاش برای تیم هویتی مشخص ایجاد کرده بود. خروج ناگهانی نونو و ورود مربیای با فلسفه کاملاً متفاوت، باعث نوعی شکاف عاطفی و ذهنی در تیم شد، شکافی که پوستکوگلو هرگز نتوانست پر کند.
تیمی پرستاره، اما بینظم
فارست تابستان گذشته با صرف بیش از ۲۰۰ میلیون پوند، ۱۳ بازیکن جدید به خدمت گرفت؛ از جمله داگلاس لوئیز و الکساندر زینچنکو. با این حال، در ترکیب نهایی پوستکوگلو، تنها همین دو نفر از خریدهای تازه حضور داشتند. بیش از ۱۲۰ میلیون پوند از سرمایه تابستانی روی نیمکت یا حتی سکو نشسته بود.
سرمربی استرالیایی در هر بازی دستکم سه تغییر در ترکیب اصلی میداد؛ پنج تغییر مقابل چلسی. نه آرایش تیم مشخص بود و نه انتخاب نفرات قابل پیشبینی. تصمیم او برای بازی دادن به «تایوو آوُنیی» – بازیکنی که باشگاه در تابستان قصد فروشش را داشت – در دیدار چلسی هم نوعی قمار بود.
اختلاف فلسفه و شکست ارتباط
در آخرین نشست خبری پیش از برکناری، پوستکوگلو در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره جایگاه تیم، سخنرانی پنج دقیقهای پرشوری داشت. او گفت اگر زمان داشته باشد، قهرمانی میآورد؛ اما بیشتر به دفاع از کارنامهاش در تاتنهام پرداخت تا توضیح درباره آینده فارست. این رویکرد باعث شد فاصلهاش با هواداران بیشتر شود. به گفته بسیاری، او هیچگاه نتوانست با شهر و مردم ناتینگهام همان ارتباط احساسیای را برقرار کند که «استیو کوپر» و «نونو» پیشتر داشتند.
جستوجو برای ناجی بعدی
حالا ماریناکیس باید سومین سرمربی فصل را انتخاب کند؛ مأموریتی که بیش از هر چیز نیاز به آرامش دارد. نامهایی چون «شان دایچ»، سرمربی پیشین اورتون و برنلی و حتی «مارکو سیلوا» از فولام در میان گزینهها مطرح شدهاند. با این حال، چهرهای که بیش از همه توجه مالک یونانی را جلب کرده، روبرتو مانچینی است؛ مربیای که با ایتالیا قهرمان یورو ۲۰۲۰ شد و سابقه قهرمانی در لیگ برتر با منچسترسیتی را دارد.
منابع نزدیک به باشگاه میگویند ماریناکیس پس از تجربه تلخ پوستکوگلو، به دنبال مربیای با سابقه برنده شدن در بالاترین سطح و توان بازگرداندن استحکام دفاعی تیم است.
اشتباهی که باید جبران شود
از «استیو کوپر» که فارست را پس از ۲۳ سال به لیگ برتر بازگرداند، تا نونو که تیم را بعد از سه دهه به اروپا رساند، دو انتخاب طلایی در کارنامه ماریناکیس دیده میشود. اما جذب پوستکوگلو، همانگونه که اکنون روشن است، اشتباهی کوتاه اما پرهزینه بود.
مالک باشگاه حالا باید نشان دهد که از این اشتباه درس گرفته است و سرمربی بعدی را نه بر اساس شهرت، بلکه بر مبنای سازگاری با روح و ساختار ناتینگهام فارست برگزیند.