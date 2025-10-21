سیمئونه: آرسنال تیم خطرناکی است/ خودمان استاد ضربات ایستگاهی بودیم!
دیهگو سیمئونه سرمربی اتلتیکو در آستانه دیدار با آرسنال گفت توپچیها تیمی بسیار خطرناک هستند ولی اتلتیکو برای بردن به لندن آمده است.
به گزراش ایلنا، دیهگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید، در نشست خبری پیش از دیدار حساس برابر آرسنال در ورزشگاه امارات لندن، از مسیر تیمش گفت و تأکید کرد که روخیبلانکوس دقیقاً میداند چه میخواهد و چطور باید بازی کند.
احترام به حریف
ما با تیمی فوقالعاده روبهرو میشویم؛ تیمی با سبک بازی روشن و کنترل بینقص در میدان. آرسنال هویتی دارد که آن را معامله نمیکند، بلکه هر فصل با خریدهای هدفمند، تقویتش میکند. چند سال است تا آخرین هفتهها برای قهرمانی میجنگند، و این نشانهی ثباتشان است. فردا قطعاً دیداری با ریتم بالا در پیش داریم.
نیاز به برد
در فوتبال همیشه نظرها متفاوت است، اما ما مسیر خودمان را میشناسیم و میدانیم به چه سبکی بازی میکنیم. تیم در حال رشد است و با انگیزهی زیاد به لندن آمدهایم تا در لیگ قهرمانان یک برد خارج از خانه بهدست آوریم، بردی که به آن نیاز داریم.
انتظار سیمئونه از بازی؟
انتظار بازیای با شدت بالا دارم. آرسنال حتی وقتی عقبنشینی میکند هم تیم خطرناکی است. ما سعی میکنیم بازی را به سمتی ببریم که بتوانیم به آنها آسیب بزنیم، با استفاده از ویژگیهایی که در تمرینها رویشان کار کردهایم.
ضربات ایستگاهی به عنوان نقطه قوت آرسنال؟
آنها بازیکنانی دارند که این توپها را عالی میزنند و در عین حال در نبردهای هوایی هم بسیار قویاند. ما هم در سال ۲۰۱۴ خیلی از بازیها را از همین راه بردیم، پس میدانیم چطور میشود با جزئیات کوچک تفاوت ساخت.
تساوی، نتیجهای قابل قبول خواهد بود؟
سیمئونه لبخند زد و گفت: "اگر مثل دفعهی قبل باشد، بله. چون آن موقع ۸۰ دقیقه با ۱۰ نفر بازی کردیم!"
کم بازی دادن به گلزن درخشانی مثل سورلوث؟
شرایط الکس را دیگران هم تجربه کردهاند. در تیم ما کمتر بازیکنی هست که دقایق کمی بازی کرده باشد. فقط کارلوس مارتین و مارک کمتر در ترکیب بودهاند. تیم یعنی همین: مجموعهای از بازیکنان با خصوصیات متفاوت که هرکدام باید در زمان خود بدرخشند. وقتی نوبتش برسد، مطمئنم سورلوث عملکرد خوبی خواهد داشت.
درباره آرتتا
از وقتی آرتتا به آرسنال آمده، همیشه به ایدهاش وفادار مانده است. حفظ آن هویت از روز اول تا امروز، کار بزرگی است و نشان میدهد چقدر به فلسفهاش ایمان دارد.