بحران نگران کننده در استقلال: قاتل ندارند
استقلال در حالی آماده یازدهمین بازی رسمی فصل میشود که دو مهاجم خارجیاش، نازون و جنپو، هنوز موفق به گلزنی نشدهاند.
به گزارش ایلنا، استقلال در حالی آماده یازدهمین نبرد رسمی خود میشود که هنوز دو مهاجم خارجیاش، جنپو و نازون، نتوانستهاند دروازه حریفان را باز کنند. هر دو بازیکن تا اینجای فصل در تمامی رقابتها (شامل لیگ برتر، سوپر جام و لیگ نخبگان) گلی نزدهاند و این شرایط در حالی نگرانیها را فزونی بخشیده که (10 بازی)900 دقیقه از حضور استقلال در رقابتهای فصل جدید گذشته است.
این وضعیت نهتنها برای ساپینتو و کادر فنی نگرانکننده، بلکه هواداران را نیز ناامید کرده است. استقلال برای قهرمانی در لیگ برتر و درخشش در آسیا، نیاز به مهاجمانی دارد که بتوانند بازیهای گرهخورده را با یک ضربه نجات دهند، اما فعلاً چنین قابلیتی در خط حمله این تیم دیده نمیشود.
نازون؛ گلزن ملی اما خاموش در استقلال
نازون مهاجم اهل هائیتی، در تیم ملی کشورش عملکرد چشمگیری دارد و بارها موفق به گلزنی شده است. اما در استقلال، هنوز نتوانسته همان اعتمادبهنفس و دقت را به نمایش بگذارد. عواملی همچون: دیر اضافه شدن به تمرینات پیشفصل و ناهماهنگی با سایر بازیکنان، شرکت در مسابقات ملی که باعث از دست رفتن بخشی از تمرینات تاکتیکی تیم شد و شاید تغییر مداوم سیستم هجومی ساپینتو در عملکرد این بازیکن نقش داشته است.
با این حال، عملکرد نازون از نظر دوندگی و مشارکت در پرسینگ رضایتبخش بوده، اما مشکل اصلی او در ضربات نهایی و تصمیمگیری در محوطه جریمه است. ساپینتو در چند جلسه تمرینی اخیر تلاش کرده با تمرکز بر ضربات آخر و شوتزنی، این ضعف را برطرف کند، باید دید چه اثر محسوسی در بازیهای رسمی خواهد گذاشت.
جنپو؛ از بندهای عجیب قرارداد تا مصدومیت ناخواسته
در سوی دیگر، جنپو مهاجم مالیایی استقلال نیز در شرایط مشابهی قرار دارد. او که در ابتدای فصل با بندهای خاص و ابهامآمیز در قراردادش خبرساز شد، اخیراً دچار مصدومیتی جزئی شده است. آمار گلزنی جنپو نیز به مانند نازون عدد صفر را نشان میدهد که این وضعیت آینده مبهمی را برای این مالیایی پیشبینی خواهد کرد.
جنپو برخلاف نازون، بیشتر در نقش مهاجم هدف و با وظیفه درگیر شدن با مدافعان حریف به میدان میرود. او در برخی دیدارها توانسته فضا برای دیگر بازیکنان بسازد، اما نبود گل و پاس گل در کارنامهاش باعث بالا بردن حساسیتها شده است. ساپینتو در جلسات فنی اخیر با این بازیکن نیز اختصاصی کار کرده و باید دید در روز بازی با الوحدات چه ثمراتی خواهد داشت.
این آمار نگرانکننده است
900 دقیقه گل نزدن دو مهاجمی که هزینه زیادی روی دوش استقلال نهادهاند؛ چنین آماری برای تیمی که مدعی قهرمانی است، غیرقابلقبول تلقی میشود و فشار را روی کادر فنی و مهاجمان افزایش داده است. استقلال نیاز دارد تا با بازتعریف نقش مهاجمان و بازسازی روحی آنها، بحران گلنزنی را برطرف کند. زیرا در ادامه فصل و در دیدارهای سنگین آسیایی، فرصت اشتباه کمتر خواهد بود.
در ذهن مرد پرتغالی چه میگذرد؟
ریکاردو ساپینتو به خوبی میداند که ادامه این روند میتواند برای استقلال خطرناک باشد. به همین دلیل، او در تمرینات اخیر بخش ویژهای را به تمرینات شوتزنی، پاسهای عمقی و حرکات ترکیبی اختصاص داده است. علاوه بر تمرینات فنی، ساپینتو از مشاوران خود نیز خواسته تا برای افزایش اعتمادبهنفس مهاجمان جلسات جداگانهای برگزار کند. با این وجود، مشخص نیست که این اقدامات تا چه حد نتیجهبخش خواهد بود. اگر جنپو و نازون نتوانند در بازیهای پیشرو روندی صعودی از خود نشان دهند، احتمالاً استقلال در پنجره نقلوانتقالات نیمفصل به دنبال جذب مهاجم جدیدی خواهد رفت تا بتواند ضعف بزرگ خط حملهاش را جبران کند.
در شرایطی که تیم برای ماندن در کورس قهرمانی نیاز مبرم به گل دارد، ادامه این روند میتواند هزینهساز باشد.
حالا همه منتظرند ببینند آیا ساپینتو میتواند در بازیهای آینده این دو مهاجم را احیا کند یا استقلال مجبور میشود در نیمفصل دست به تغییرات بزرگ بزند.