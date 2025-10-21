وحید هاشمیان روی نیمکت هست اما سرمربی پرسپولیس نیست!

به گزارش ایلنا، از شنبه شب و ساعاتی بعد از شکست پرسپولیس در خرم‌آباد و استعفای رضا درویش، برکناری وحید هاشمیان قطعی به نظر می‌رسید و اعضای هیأت مدیره درباره آن اتفاق نظر داشتند.

با این حال شرایط به گونه‌ای پیش رفت که در ساعات پایانی یکشنبه شب و صبح دیروز خبری از باشگاه بیرون آمد که شرایط را تغییر می‌داد و البته عجیب بود.

در خبر مربوطه آمده بود هیأت مدیره باشگاه به وحید هاشمیان در دو بازی آینده هم مهلت داده است تا مقابل ذوب‌آهن و تراکتور تبریز قبل از فیفادی آبان ماه به کارش در سمت سرمربی پرسپولیس ادامه دهد.

این تصمیم عجیب البته تا ظهر دیروز توسط باشگاه پرسپولیس تأیید نشد اما به نظر می‌رسد شرایط موجود و محدودیت‌هایی که باشگاه برای انتخاب سرمربی موقت با آن روبه‌روست باعث شده تا چنین تصمیمی گرفته شود.

در نگاه اول اینطور به نظر می‌رسید که بعد از کنار گذاشتن وحید هاشمیان، کریم باقری مثل فصل گذشته برای چند بازی هدایت تیم را به عنوان سرمربی موقت در دست خواهد گرفت اما ظاهراً باقری حاضر نیست حتی یک بازی به عنوان سرمربی روی نیمکت بنشیند.

در عین حال باشگاه پرسپولیس با کنار گذاشتن وحید هاشمیان باید دستیاران منتخب او شامل امیرحسین پیروانی و میشائل اونینگ را هم کنار بگذارد که در این صورت نیمی از کادر فنی رفتنی خواهند شد و اوضاع برای اداره تیم در بازی‌های آینده دشوار می‌شود.

از طرفی بحث این پیش آمده که موارد مالی مرتبط با قرارداد هاشمیان باعث شده تا باشگاه فعلاً در مورد اخراج او دست نگه دارد اما ماجرای نبود سرمربی موقت محتمل‌تر است.

در واقع به نظر می‌رسد هاشمیان در نقش سرمربی موقت به کارش در دو بازی دشوار آینده ادامه خواهد داد اما این یک فرصت ویژه برای او نیست چرا که باشگاه شرط گذاشته فقط در صورتی در رأس کار باقی خواهد ماند که از این دو بازی شش امتیاز بگیرد. شرطی که در شرایط فعلی فنی و روانی تیم پرسپولیس و خود هاشمیان تقریباً نشدنی است و عجیب است که چرا هاشمیان حاضر شده طی هر شرایطی بماند و به کارش ادامه دهد.

در عین حال به نظر می‌رسد خود هاشمیان هم می‌داند که در حال حاضر حتی اگر برای دو بازی بعدی به او زمان داده شود فقط سرمربی موقت و جایگزین موقت خودش خواهد بود چرا که تنها تا زمانی در رأس کار باقی می‌ماند که باشگاه با گزینه مد نظرش به توافق برسد و گزینه سرمربیگری بعدی را نهایی کند.

البته طبیعتاً اتخاذ این تصمیم معایب بزرگی هم خواهد داشت چرا که بازیکنان با علم به اینکه هاشمیان قطعاً رفتنی است حتی به اندازه قبل هم پشت او نخواهند ماند و این می‌تواند به شخصیت هاشمیان و تیم پرسپولیس لطمات بیشتری وارد کند.

نکته دوم اینکه با در نظر گرفتن اینکه هاشمیان خودش کنار نرفته از همین بازی جمعه مقابل ذوب‌آهن فشار تماشاگر روی او آوار خواهد شد چرا که دیگر درویشی در کار نیست تا حیاکن رهاکن بشنود و اگر پرسپولیس فقط در یک نیمه از بازی ذوب‌آهن نتیجه نگیرد یا گلی دریافت کند جو سکوها بشدت علیه این مربی ملتهب خواهد شد.

انتهای پیام/