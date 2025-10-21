به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا در نشست خبری پیش از دیدار منچسترسیتی با ویارئال در ورزشگاه لاسرامیکا خندان و با روحیه حاضر شد و ضمن تمجید از کار مارسلینو، سرمربی حریف، تأکید کرد که تیمش در مسیر پیشرفت قرار دارد و برای پیروزی به اسپانیا آمده است.

روند سیتی و پیشرفت در این فصل

احساس می‌کنم تیم در هر بازی بهتر می‌شود. در هفته‌های اخیر کنترل بیشتری بر بازی‌ها داشته‌ایم، گل می‌زنیم و موقعیت‌های واضح ایجاد می‌کنیم. فردا آزمونی دیگر است و من مطمئنم که در مسیر رشد قرار داریم. زیاد به گذشته فکر نمی‌کنم، مهم حال است. می‌دانم بازیکنانم چه توانایی‌هایی دارند.

قدرت سیتی در بازی‌های خارج از خانه

در دهه‌ی اخیر سیتی در این تورنمنت گام بزرگی به جلو برداشته. فردا هم دیدار دیگری داریم تا یک قدم دیگر به صعود نزدیک شویم. نمی‌دانم دقیقاً چند امتیاز لازم است، اما هدف‌مان روشن است: حضور در مرحله بعد.

نیکو گونزالس می‌تواند شبیه رودری باشد؟

از او نمی‌خواهم شبیه رودری باشد. می‌خواهم خودش باشد، ذهنی باز داشته باشد و فقط به پیشرفت فکر کند. او فوق‌العاده است. اولین تجربه‌اش در سطح نخبگان است و بازی در کنار بازیکنی مثل رودری برایش یک فرصت طلایی خواهد بود. پدر و مادرش باید به او افتخار کنند.

درباره شرکی و هماهنگی با هالند

بازیکنان بزرگ همیشه با هم خوب بازی می‌کنند و شرکی یکی از آن‌هاست. می‌خواهم ببینم چطور خودش را با تیم وفق می‌دهد و بازی‌ها را می‌خواند. تازه برگشته و هنوز به زمان نیاز دارد، اما وقتی توپ به او می‌رسد، حس می‌کنی اتفاق خوبی می‌افتد. او بازیکنی با شم فوتبال خیابانی است، از فشار نمی‌ترسد، همیشه توپ می‌خواهد. باید رها و طبیعی بازی کند، نه این‌که هر لحظه دنبال حرکات خارق‌العاده باشد.

تمجید از مارسلینو که گفته بود پپ بهترین مربی دنیا است

از حرف‌های مارسلینو سپاسگزارم. نمی‌دانم بهترین هستم یا نه، اما نظر من درباره‌ی او بسیار مثبت است. هرجا بوده، تیمش با هویت خاص خودش بازی کرده. وقتی در لالیگا تیم او را در صدر جدول می‌بینی، می‌دانی دلیلش نظم و کار درست است. تیم‌هایش همیشه منظم، فشرده و در عین حال با توپ بسیار خوب عمل می‌کنند

ارزیابی پپ از ویارئال

اگر ویارئال در لیگ قهرمانان حضور دارد، یعنی تیم خوبی است. نحوه‌ی سازمان‌دهی تیم‌های مارسلینو واقعاً تماشایی است. او هم در دفاع استاد است و هم در بازی با توپ. احترام زیادی برایش قائلم. برای همین به اینجا آمده‌ایم تا بازی خوبی انجام دهیم. ویارئال شایستگی بیشتری برای گرفتن امتیاز در این رقابت‌ها داشته و ما باید آن‌قدر خوب بازی کنیم که آن‌ها برای متوقف‌کردن‌مان مجبور به نمایشی بی‌نقص شوند. هدف‌مان همین است.

درباره رودری و بازگشتش به استادیوم ویارئال

با رودری درباره این بازی حرفی نزدم، اما می‌دانم دورانش در ویارئال برایش مهم بود. مطمئنم از بازگشت به اینجا خوشحال است.

درباره بازی بارسا-ویارئال در میامی؟

پپ با خنده گفت: "این سؤال را باید از خاویر تباس بپرسید!"

انتهای پیام/