سپاهان در خانه مقابل آخال؛ فرصتی برای بازگشت در لیگ قهرمانان آسیا
تیم فوتبال سپاهان اصفهان که در گروه ۳ لیگ قهرمانان آسیا بدون امتیاز و در رده دوم قرار دارد، این هفته میزبان نماینده ترکمنستان، آخال است.
به گزارش ایلنا، تیم سپاهان اصفهان به عنوان یکی از نمایندگان فوتبال کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا دو در گروه 3 این رقابتها، اوضاع خوبی ندارد و بدون امتیاز در جدول سه تیمی این رقابتها در رده دوم قرار گرفته است. این گروه از رقابتها به دلیل حذف شدن تیم هندی، سه تیمی شده است و الحسین اردن با دو پیروزی و شش امتیاز در رده اول است و تیمهای سپاهان و آخال بدون امتیاز هستند. سپاهان در این هفته باید به مصاف نماینده ترکمنستان یعنی آخال برود. این نماینده کشورمان در این رقابتها اوضاع خوبی ندارد و حتی در رقابتهای داخلی هم نتوانسته نتایج خوبی را کسب کند.
هر چند سپاهان در آخرین دیدار لیگ برتر فوتبال کشورمان با کسب سه امتیاز از زمین خارج شده، اما شاگردان نویدکیا هنوز سروشکل خوبی نگرفته و نتوانستهاند انتظارات هوادارانشان را برآورده کنند. در مقابل سپاهان با چنین وضعیتی، تیمی قرار دارد که شاید بتوان گفت شرایط آنها بدتر از سپاهان است.
تیم فوتبال آخال یکی از تیمهای باسابقه لیگ برتر ترکمنستان است. در فصل جاری، این تیم با ۳۶ امتیاز از ۱۹ بازی در رده سوم جدول لیگ برتر قرار دارد. آرکاداغ با ۶۳ امتیاز و آلتیناسیر با ۴۰ امتیاز در ردههای اول و دوم جدول هستند. در آخرین دیدار خود، آخال موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر کوپتداغ را شکست دهد.
این تیم هم با برد وارد دیدار هفته سوم میشود. آخال تیمی با بازیکنان جوان و باانگیزه است که تلاش دارند در رویارویی با حریفان نتایج بهتری بگیرند، هرچند این تیم در دیدار مقابل الحسین اردن با چهارگل شکست خورده اما توانستند دروازه این حریف پرقدرت را باز کنند. احتمالاً آخال برای رویارویی با سپاهان از بازیکنانی مثل گوربانمیرات گارایف، باشیم گوربانبردیاف، آزات رحماناف، دووران بردیاف، اسلام آنامورادوف، آتاگلدی مرادوف، آکممت متدایف، بختیار گورگنوف و... استفاده خواهد کرد.
در مقابل محرم نویدکیا هم امیدوار است با بهرهگیری از بازیکنانی مثل اخباری، حاجصفی، حزباوی، دانشگر، یوسفی، علیاری، ایوان سانچز، حاجیعیدی، لطفی، شفیعدوست و... بهره خواهد برد.
در حالی که آخال بازیهای خانگی خود را معمولاً در ورزشگاه «نیسا» عشقآباد برگزار میکند، این ورزشگاه با ظرفیت بالا و امکانات مدرن، میزبان مسابقات مهم باشگاهی و ملی ترکمنستان است و براساس بازی رفت و برگشت، سپاهان باید برای رویارویی با حریف ترکمنستانی راهی این کشور میشد اما به دلیل کیفیت پایین چمن، باشگاه آخال تصمیم گرفت دیدار حساس مقابل سپاهان را در ورزشگاه نقش جهان برگزار کند و به این ترتیب سپاهان در خانه خودش با حریف مواجه خواهد شد و این میتواند فرصتی برای شاگردان نویدکیا باشد تا بدون دغدغه و خستگی و در حضور هوادارانشان، به مصاف حریف ترکمنستانی بروند.