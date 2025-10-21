والدانو درباره وینیسیوس هشدار داد: کنترل خودت را از دست نده

به گزارش ایلنا، خورخه والدانو، بازیکن و سرمربی سابق رئال مادرید، بار دیگر درباره رفتارهای وینیسیوس جونیور هشدار داد. والدانو پس از عملکرد وینیسیوس در دیداری که رئال مادرید با نتیجه یک بر صفر مقابل ختافه پیروز شد و این ستاره برزیلی نقش اصلی را در کسب این برد داشت، درباره او صحبت کرد. او در برنامه فوتبال در مووی‌ استار پلاس گفت: «ما از وینیسیوس می‌خواهیم که در هر مسابقه خودش را کنترل کند، به‌ خصوص در مورد حرکات و ژست‌هایش.»

این مدیر ورزشی سابق رئال مادرید در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ درباره حرکات بیش از حد وینیسیوس خاطرنشان کرد که چنین رفتاری «نه برای این تیم خوب است، نه برای خود وینیسیوس و نه برای تصویری که از خودش می‌سازد.» در ماه سپتامبر و پس از پیروزی 2 بر صفر رئال مادرید مقابل اسپانیول، والدانو نسبت به رفتار ناپسند وینیسیوس پس از عصبانیتش از تعویض توسط ژابی آلونسو هشدار داده بود.

او در آن زمان به این بازیکن برزیلی گوشزد کرده بود: «وینیسیوس دیگر آن بازیکن سابق نیست و سرمربی هم دیگر آن فرد سابق (کارلو آنچلوتی) نیست... این نوع رفتارها که در انظار عمومی بروز داده می‌شوند، سالم نیستند. در هیچ حالتی سالم نیستند.»

