کونته: غر زدن بلد نیستم ولی همیشه مصدوم های زیادی داریم

به گزارش ایلنا، ناپولی در بازی قبلی در سری A مقابل تورینو شکست خورد و فرصت تثبیت صدرنشینی را از دست داد. حالا آنها برای گذر از شرایط بد و فراموشی شکست، فرداشب در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا به مصاف آیندهوون خواهد رفت. کونته یک روز پیش از این بازی، در نشست خبری تیمش شرکت کرد.

ناپولی پس از شکست مقابل تورینو در چه وضعیتی است؟

«در بازی آخر موقعیت‌های زیادی برای گلزنی داشتیم، اما بدیهی است که باید دقیق‌تر باشیم. حجم بازی ما نسبت به فصل گذشته در تمام جنبه‌ها افزایش یافته است. شاید همین باعث می‌شود که در معرض ضدحملات و ریسک‌های بیشتری قرار بگیریم، ریسک‌هایی که فصل قبل کمتر داشتیم، چون آن زمان تیم کمتر بر بازی مسلط بود. با این حال، این همان مسیر درست ماست. این همان مسیری است که در لیگ قهرمانان هم باید طی شود. در این تورنمنت همه تیم‌ها به دنبال زدن یک گل بیشتر از حریف هستند. هر تیمی که می‌خواهد به سطح بالاتری برسد، باید بپذیرد که کمی بیشتر ریسک کند. این روندی است که باید طی کنیم تا بتوانیم گام بعدی را برداریم.»

نظرتان درباره بازی مقابل تورینو گفتید تیم «زیبا ولی بی‌اثر» بود.

«بله، همان‌طور که گفتم در نیمه اول زیبا بازی کردیم اما بی‌اثر بودیم. در نیمه دوم از عملکرد تیم خوشم آمد، هرچند نتیجه منفی بود و همین می‌تواند قضاوت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. فردا باید مقابل تیمی قرار بگیریم که تیم بسیار خوبی است. آن‌ها سال گذشته قهرمان لیگ شدند و همیشه در رقابت‌ها تیمی تأثیرگذار هستند. فوتبال خاص خودشان را بازی می‌کنند و باید خیلی مراقب باشیم. ما به اینجا نیامده‌ایم که قربانی باشیم؛ برای بازی کردن و رقابت آمده‌ایم. بازی دو مرحله دارد و تلاش می‌کنیم هر دو را به بهترین شکل انجام دهیم.»

تیم نسبت به فصل گذشته گل‌های بیشتری زده اما بیشتر هم خورده است. نظری دارید؟

«بله، نسبت به فصل قبل گل‌های بیشتری زده‌ایم، ولی گل‌های بیشتری هم خورده‌ایم. میانگین گل زده بالاتر رفته است. حتی در بازی آخر هم موقعیت‌های زیادی برای گلزنی داشتیم، اما نیاز به دقت و تمرکز بیشتری در ضربات نهایی داریم. حجم بازی ما نسبت به فصل گذشته به‌طور چشمگیری بهتر شده، و شاید همین باعث می‌شود در ضدحملات یا موقعیت‌های خطرناک آسیب‌پذیرتر شویم.

اما مسیر ما همین است، مسیر فوتبال اروپا.»

وضعیت مک‌تامینی چطور است؟ آیا آماده بازی است؟

«باید تا فردا صبر کنیم. تصمیم نهایی را خود بازیکن خواهد گرفت. دیروز تمرینات سبک و اختصاصی انجام داد و امروز بخشی از تمرین گروهی را پشت سر گذاشت. او در ناحیه بالای مچ پایش یک بریدگی دارد. در نهایت خودش باید مسئولیت تصمیم را بر عهده بگیرد.

من خودم فوتبالیست بوده‌ام و می‌دانم که اجبار بازیکن برای بازی کار درستی نیست. منتظریم ببینیم چه تصمیمی می‌گیرد. او بازیکن مهمی برای ماست، اگر بتواند بازی کند خیلی خوشحال خواهیم شد، در غیر این صورت گزینه‌ی جایگزین هم آماده است.»

اهمیت بازی فردا؟

برای صعود، همه‌ بازی‌ها مهم و سخت هستند. ما مقابل منچسترسیتی باختیم، ولی برابر اسپورتینگ، در حالی که تقریباً هیچ‌کدام از مدافعان فصل قبل‌مان را نداشتیم، پیروز شدیم. به نظر می‌رسد بعضی‌ها فکر می‌کنند این نتایج بدیهی است و اهمیتی ندارد، اما چنین نیست. ما از ابتدای فصل در حال مدیریت شرایط بسیار دشوار و مصدومیت‌ها بوده‌ایم. من نمی‌خواهم مدام روی مشکلات تأکید کنم و غر بزنم، ولی واقعیت همین است. ما همیشه سعی می‌کنیم بهترین عملکردمان را ارائه دهیم. آنچه حالا نیاز داریم، اعتماد و صبر است؛ نه هیجان بیش از حد و نه ناامیدی، چون هر دو به ما لطمه می‌زند.»

