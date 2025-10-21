واکنش جنجالی اندریک به نیمکتنشینی در رئال مادرید
در شب پیروزی دیرهنگام رئال مادرید مقابل ختافه، رفتار اندریک در واکنش به تصمیم ژابی آلونسو برای عدم تعویضش، به یکی از حاشیههای مهم بازی تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، یکشنبه شب رئال مادرید با تکگل کیلیان امباپه در دقایق پایانی بازی، مقابل ختافه به برتری رسید. این پیروزی باعث شد تا رئال پیش از میزبانی از بارسلونا در اولین الکلاسیکوی لالیگا در روز یکشنبه، همچنان صدرنشین بماند.
بازی بین تیم ژابی آلونسو و تیم خوزه بوردالاس، با وجود کم گل بودن، جنجالهای زیادی داشت. بازیکنان ختافه با ناراحتی از داوری، زمین را ترک کردند: نیوم با کارت قرمز مستقیم اخراج شد و الکس سانکریس دومین کارت زرد خود را دریافت کرد. هر دو اتفاق در فاصله هفت دقیقه رخ داد و در این بین، امباپه دروازه داوید سوریا را باز کرد. با این حال، جزئیاتی که در پخش تلویزیونی دیده نشد، واکنش اندریک به عدم ورودش به زمین بود.
این مهاجم پس از گذشت یک ساعت از بازی، با پوشیدن جلیقه ذخیرهها برای گرم کردن به کنار زمین رفت. اما ژابی آلونسو او را بهعنوان یکی از بازیکنانی که باید وارد زمین شوند، انتخاب نکرد. به گزارش کادنا سر، واکنش این بازیکن برزیلی لگد زدن به بطریای در منطقه گرم کردن رئال مادرید بود.
این رفتار اصلاً به مذاق ژابی آلونسو خوش نیامد و او چنین چیزی را باور نمیکرد. مربی باسکی، براهیم دیاز و گونسالو گارسیا را به زمین فرستاد که گونسالو در پست مهاجم مرکزی بازی کرد، همان پستی که اندریک در آن بازی میکند. پس از دو ماه از شروع فصل، اندریک هنوز حتی یک بازی با پیراهن رئال مادرید انجام نداده است.