انریکه: نوبت نابود کردن شوالیه است؟
لوئیس انریکه دیگر طاقت سوال پرسیدن از دروازهبانش را ندارد. او به محض شنیدن سوالی درباره شوالیه و دوناروما از کوره در رفت و به خبرنگاران تاخت.
به گزارش ایلنا، لوئیس انریکه، سرمربی پاریسنژرمن، در نشست خبری پیش از دیدار با بایر لورکوزن از بازیکنانش دفاع کرد و با لحنی تند، خبرنگاران فرانسوی را مورد خطاب قرار داد. او با انتقاد از موج تازه انتقادها علیه دروازهبان تیمش لوکاس شوالیه گفت: "چهار سال دوناروما را نابود کردید، حالا نوبت شوالیه شده؟"
دفاع از شوالیه و انتقاد از رسانهها
انریکه که مشخص بود از انتقادها از لوکاس شوالیه به شدت ناراحت است در پاسخ به سوالی درباره او که لحن انتقادی داشت گفت:" به نظر من ، شوالیه یکی از بهترین دروازهبانهاست، اگر نگوییم بهترین. از عملکردش کاملاً راضیام. وقتی بازیکنی را جذب میکنیم، به آینده فکر میکنیم. او شخصیتی قوی دارد و این را در تمرین و بازیها نشان میدهد."
سرمربی اسپانیایی سپس لحن خود را تندتر کرد: "در این چهار سال شما رسانهها دوناروما را بهشکل شنیعی نابود کردید، و حالا دارید همین کار را با شوالیه میکنید. او جوان است و به حمایت نیاز دارد، نه تخریب."
تمجید از ویلیان پاچو
انریکه همچنین از عملکرد مدافع اکوادوری تیمش، ویلیان پاچو، تمجید کرد و گفت: "پاچو هنوز از خیلی نظرها جای پیشرفت دارد. از نظر دفاعی بسیار قدرتمند است و خطاهای کمی مرتکب میشود، اما هنوز میتواند بهتر شود. ذهنیتی دارد که دقیقاً همان چیزی است که در پاریسنژرمن میخواهیم."
انریکه در ادامه دفاعش از پاچو گفت: "سازگاری سریعش با تیم فوقالعاده بوده. معمولاً بازیکنی که تازه آمده، در چند بازی اول نمیدرخشد، اما پاچو برعکس عمل کرد. از همان ابتدا نشان داد چرا یکی از پایههای قهرمانی ما در لیگ قهرمانان فصل گذشته بود."
درباره وضعیت تیم و بازی با لورکوزن
پاریسنژرمن فصل جدید لیگ قهرمانان را طوفانی آغاز کرده و با دو پیروزی مقابل آتالانتا و بارسلونا صدرنشین گروه است، هرچند مصدومیتهای متعدد و تساوی پرگل برابر استراسبورگ (۳-۳) باعث شد برخی رسانههای فرانسوی به وضعیت این فصل انریکه بدبین بشوند.
انریکه اما همچنان آرام و مطمئن به نظر میرسد: "تیم در مسیر درستی است. هدف ما این است که رشد کنیم و ثابت کنیم که پاریس فقط یک قهرمان به پایان رسیده نیست، بلکه تیمی است که هنوز عطش پیروزی دارد."
او در پایان درباره حریف آلمانی گفت: "ارزیابی لورکوزن کار سختی است. ۲۰ بازیکن جدید گرفتهاند و با مربی تازهای کار میکنند. تیمی باکیفیتاند، هم در گلزنی توانا و هم در دفاع منظم. اما ما آمادهایم، چون برای چنین بازیهایی زندگی میکنیم."