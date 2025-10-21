بازگشت رودری به تعویق افتاد

به گزارش ایلنا، رودری هافبک منچسترسیتی در سپتامبر ۲۰۲۴ دچار مصدومیتی شدید از ناحیه رباط صلیبی شد که مانع از حضور او در جریان دفاع از عنوان قهرمانی لیگ برتر در ورزشگاه اتحاد شد و در نهایت لیورپول این جام را به دست آورد. او در جریان رقابت‌های جام جهانی باشگاه‌های ۲۰۲۵ هم دچار چند آسیب جزئی دیگر نیز شد. باشگاه منچسترسیتی همیشه از ضرورت مراقبت دقیق از رودری آگاه بوده و امید داشته است که او بتواند با بازی کردن به آمادگی کامل برسد. با این حال، این بازیکن در دیدار برابر برنتفورد بار دیگر دچار مشکل شد. این هافبک ۲۹ ساله تنها در ۲۰ دقیقه ابتدایی بازی حضور داشت و سپس مجبور به ترک زمین شد. رودری در جریان وقفه دیدارهای ملی در ماه اکتبر به اردوی تیم ملی اسپانیا ملحق نشد و از این فرصت برای استراحت و ریکاوری استفاده کرد، فرصتی که در زمان مناسبی برای او فرا رسید. انتظار نمی‌رود مصدومیت جدید او که از ناحیه همسترینگ است، باعث دوری طولانی‌ مدت این برنده توپ طلا از میادین شود.

با این حال، او در بازگشت منچسترسیتی به رقابت‌های داخلی و دیدار مقابل اورتون نقشی نداشت، دیداری که با دبل ارلینگ هالند و پیروزی 2بر صفر شاگردان پپ گواردیولا همراه بود. رودری با عجله به ترکیب بازنخواهد گشت و برنامه باشگاه این است که حداقل یک هفته دیگر به او استراحت داده شود.

