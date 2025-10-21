خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی بحث‌برانگیز میلان برابر فیورنتینا

پیروزی بحث‌برانگیز میلان برابر فیورنتینا
کد خبر : 1702937
لینک کوتاه کپی شد.

برد میلان مقابل فیورنتینا در سن‌سیرو تحت‌تأثیر تصمیم جنجالی VAR قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،  در سن‌سیرو بار دیگر VAR به سوژه اصلی بدل شد و پیروزی ۲-۱ میلان مقابل فیورنتینا را تحت‌الشعاع قرار داد. در دقیقه ۸۶، سانتیاگو خیمنز پس از برخوردی بسیار سبک با فابیانو پاریسی در محوطه جریمه زمین خورد. داور ابتدا دستور به ادامه بازی داد اما پس از بازبینی طولانی با VAR تصمیمش را تغییر داد و پنالتی گرفت. ضربه‌ای که رافائل لیائو با خونسردی تبدیل به گل دوم روسونری کرد.

این تصمیم خشم شدید فیورنتینا را برانگیخت. دانیله پراده، مدیر ورزشی باشگاه، داوری را رسوایی خواند و استفانو پیولی، سرمربی تیم، VAR را متهم کرد به اینکه بازیکنان را به تمارض تشویق می‌کند. کارشناسان داوری نیز این صحنه را خارج از پروتکل VAR دانستند، چرا که خطای واضح و آشکاری وجود نداشت. فیورنتینا که در نیمه دوم با گل رابین گوسنس پیش افتاده بود، در نهایت باختی تلخ را تجربه کرد.

پیولی در نشست خبری پس از بازی گفت: «قانون اول VAR این است که فقط در صورت خطای واضح داور وارد عمل شود. اما آیا اینطور بود؟ اگر چنین تصمیم‌هایی گرفته شود، بازیکنان یاد می‌گیرند با کوچکترین تماس خود را به زمین بیندازند. این یعنی تشویق به تمارض کردن.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ