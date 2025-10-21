به گزارش ایلنا، در سن‌سیرو بار دیگر VAR به سوژه اصلی بدل شد و پیروزی ۲-۱ میلان مقابل فیورنتینا را تحت‌الشعاع قرار داد. در دقیقه ۸۶، سانتیاگو خیمنز پس از برخوردی بسیار سبک با فابیانو پاریسی در محوطه جریمه زمین خورد. داور ابتدا دستور به ادامه بازی داد اما پس از بازبینی طولانی با VAR تصمیمش را تغییر داد و پنالتی گرفت. ضربه‌ای که رافائل لیائو با خونسردی تبدیل به گل دوم روسونری کرد.

این تصمیم خشم شدید فیورنتینا را برانگیخت. دانیله پراده، مدیر ورزشی باشگاه، داوری را رسوایی خواند و استفانو پیولی، سرمربی تیم، VAR را متهم کرد به اینکه بازیکنان را به تمارض تشویق می‌کند. کارشناسان داوری نیز این صحنه را خارج از پروتکل VAR دانستند، چرا که خطای واضح و آشکاری وجود نداشت. فیورنتینا که در نیمه دوم با گل رابین گوسنس پیش افتاده بود، در نهایت باختی تلخ را تجربه کرد.

پیولی در نشست خبری پس از بازی گفت: «قانون اول VAR این است که فقط در صورت خطای واضح داور وارد عمل شود. اما آیا اینطور بود؟ اگر چنین تصمیم‌هایی گرفته شود، بازیکنان یاد می‌گیرند با کوچکترین تماس خود را به زمین بیندازند. این یعنی تشویق به تمارض کردن.»

