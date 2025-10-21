خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کوین دورانت، پردرآمدترین بازیکن تاریخ NBA شد

کوین دورانت، پردرآمدترین بازیکن تاریخ NBA شد
کد خبر : 1702936
لینک کوتاه کپی شد.

با تمدید قرارداد جدیدش با هیوستون راکتس، کوین دورانت از لبران جیمز پیشی گرفت و به پردرآمدترین بازیکن تاریخ لیگ بسکتبال NBA تبدیل شد.

به گزارش ایلنا،  کوین دورانت با درآمد تقریبی ۵۹۸ میلیون دلاری در دوران حرفه‌ای خود به پردرآمدترین بازیکن تاریخ NBA تبدیل شد و رکورد قبلی لبران جیمز با ۵۸۳ میلیون دلار را شکست. این رکوردشکنی با تمدید قرارداد دوساله ۹۰ میلیون دلاری اخیرش با هیوستون راکتس به دست آمد. 

دورانت تقریباً ۳۰ میلیون دلار کاهش دستمزدش را پذیرفت و اولویت را به همکاری بلندمدت با راکتس اختصاص داد. او در حال حاضر در این فصل ۵۴.۷ میلیون دلار درآمد خواهد داشت. دورانت حتی در ۳۷سالگی همچنان یکی از امتیازآورترین بازیکنان NBA است و با حفظ راندمان پرتاب‌های چشمگیر و میانگین ۲۶.۶ امتیاز در هر بازی در فصل گذشته، یکی از بهترین بازیکنان این لیگ محسوب می‌شود. تصمیم او برای ماندن در تیم راکتس هم نشان‌دهنده تمایلش برای پایان‌دادن به دوران حرفه‌ای‌اش در تگزاس است. دورانت، ستاره سابق فینیکس، امتیازآورترین بسکتبالیست المپیک ۲۰۲۴ پاریس لقب گرفته بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ