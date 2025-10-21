کوین دورانت، پردرآمدترین بازیکن تاریخ NBA شد

به گزارش ایلنا، کوین دورانت با درآمد تقریبی ۵۹۸ میلیون دلاری در دوران حرفه‌ای خود به پردرآمدترین بازیکن تاریخ NBA تبدیل شد و رکورد قبلی لبران جیمز با ۵۸۳ میلیون دلار را شکست. این رکوردشکنی با تمدید قرارداد دوساله ۹۰ میلیون دلاری اخیرش با هیوستون راکتس به دست آمد.

دورانت تقریباً ۳۰ میلیون دلار کاهش دستمزدش را پذیرفت و اولویت را به همکاری بلندمدت با راکتس اختصاص داد. او در حال حاضر در این فصل ۵۴.۷ میلیون دلار درآمد خواهد داشت. دورانت حتی در ۳۷سالگی همچنان یکی از امتیازآورترین بازیکنان NBA است و با حفظ راندمان پرتاب‌های چشمگیر و میانگین ۲۶.۶ امتیاز در هر بازی در فصل گذشته، یکی از بهترین بازیکنان این لیگ محسوب می‌شود. تصمیم او برای ماندن در تیم راکتس هم نشان‌دهنده تمایلش برای پایان‌دادن به دوران حرفه‌ای‌اش در تگزاس است. دورانت، ستاره سابق فینیکس، امتیازآورترین بسکتبالیست المپیک ۲۰۲۴ پاریس لقب گرفته بود.

