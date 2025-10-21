اعتراض خاموش بازیکنان لالیگا به تصمیم جنجالی برگزاری بازی در آمریکا

به گزارش ایلنا، در هفته اخیر، رقابت‌های لالیگا اسپانیا با موجی از اعتراض بازیکنان روبه‌رو شد، اعتراض‌هایی که بیشتر بینندگان تلویزیونی آن را ندیدند. سازمان لالیگا از شبکه‌های تلویزیونی خواسته بود تا دقایق ابتدایی بازی‌ها را که شامل حرکت اعتراضی بازیکنان بود، پخش نکنند.

اعتراضات پس از تصمیم جنجالی لالیگا برای برگزاری دیدار «ویارئال – بارسلونا» در تاریخ ۲۰ دسامبر در شهر میامی امریکا شکل گرفت. اتحادیه بازیکنان فوتبال اسپانیا (AFE) اعلام کرد که بازیکنان به نبود شفافیت، گفت‌وگو و ثبات، در تصمیم‌گیری‌های لالیگا معترض‌اند.

در جریان بازی‌های این هفته، بازیکنان در شروع مسابقات برای ۱۵ ثانیه بی‌حرکت ایستادند، اقدامی نمادین که با تشویق و سوت‌های هواداران همراه شد. در ورزشگاه نوکمپ، بازیکنان بارسلونا و خیرونا نیز همین حرکت را انجام دادند. با این حال، پخش زنده تلویزیونی بیشتر بازی‌ها به‌جای نمایش صحنه اعتراض، تصاویری از بیرون ورزشگاه یا نماهای هوایی نشان داد. تنها در دیدار «اِلچه – اتلتیک بیلبائو»، شبکه DAZN تصویر کامل هر ۲۲ بازیکن را هنگام اعتراض پخش کرد.

برخی شبکه‌ها از جمله مووی‌استار صدای شعارهای اعتراضی هواداران را نیز در پخش زنده حذف کردند. لالیگا در واکنش رسمی خود توضیحی ارائه نداد، اما همزمان در آغاز بازی‌ها گرافیکی با عنوان «تعهد به صلح» روی صفحه ظاهر شد و گزارشگران از طرح جدید لیگ برای ترویج گفت‌وگو و همدلی در خاورمیانه سخن گفتند، اقدامی که بسیاری آن را تلاشی برای پوشاندن اعتراض بازیکنان دانستند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که پخش بازی‌های لالیگا برعهده شرکت HBS است و طبق مقررات، هرگونه حرکت نمادین باید از پیش به اطلاع لیگ برسد. با این حال، این‌بار ابتکار عمل از سوی اتحادیه بازیکنان انجام شد و لالیگا آن را اقدامی غیرقانونی خواند. خاویر تباس رئیس لالیگا، در نامه‌ای به اتحادیه بازیکنان هشدار داد که چنین حرکت‌هایی ممکن است «پیامدهای ناخواسته» برای بازیکنان داشته باشد.

چهره‌هایی چون ژابی آلونسو و هانسی فلیک نیز با برگزاری دیدار در خاک امریکا مخالفت کرده‌اند و آن را تحریف رقابت عادلانه ورزشی دانسته‌اند. در سطح اروپا، تصمیم اخیر یوفا مبنی بر صدور مجوز موقت برای برگزاری برخی بازی‌های لیگ‌های اسپانیا و ایتالیا در خارج از مرزها، بحث‌برانگیز شده است. در حالی که سری‌آ قصد دارد یکی از بازی‌های خود را در استرالیا برگزار کند، لیگ‌های آلمان و انگلیس صراحتاً با چنین طرحی مخالفت کرده‌اند.

این اعتراض‌ها نخستین بار است که در فوتبال اروپا در واکنش به انتقال بازی‌های رسمی به خارج از کشور برگزار می‌شود، نشانه‌ای از شکاف فزاینده میان مدیران لیگ‌ها و بازیکنانی که نگران منافع و هویت رقابت‌های داخلی‌اند.

