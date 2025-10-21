گلزن خارجی تراکتور خطاب به هواداران: یاشاسین تراکتور!
مدافع صربستانی تراکتور پس از پیروزی پرگل تیمش مقابل الشارجه از عملکرد تیم، همکاریاش با شجاع خلیلزاده و تجربه متفاوت زندگی در ایران گفت.
به گزارش ایلنا، الکساندر سدلار، مدافع صربستانی تراکتور، بعد از پیروزی پرگل تیمش برابر الشارجه با ابراز رضایت از عملکرد تیمش، از هماهنگی خط دفاع، شرایط زندگی در ایران و علاقهاش به فرهنگ و غذاهای ایرانی سخن گفت.
الکساندر سدلار خطاب به هواداران گفت: یاشاسین تراکتور!
او در ادامه گفت: بله، منم همین حس خوب را دارم ۵-۰ شدیم و حتی یک گل هم نخوردیم. شب معرکهای برای ما است.
سدلار درباره تجربه تمرین با شجاع خلیلزاده گفت: خیلی خوب است. شجاع بازیکن خوب و باتجربهای است. میداند چطور بازی کند و فکر میکنم ما باهم خوب هستیم. امیدوارم بیشتر این مدلی بازی کنیم.
او درباره زندگی در ایران گفت: من هم مانند یوهانسون فکر میکنم. برای ما کمی متفاوت است چون اروپایی هستیم و کل عمرمان را در اروپا و با آن فرهنگ گذراندهایم اما همچنان اینجا را دوست داریم.
او درباره دوست داشتنیترین چیزی که در ایران دیده گفت: کباب!