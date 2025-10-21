خشم هواداران از اظهارات آرنه اسلوت پس از شکست در آنفیلد

به گزارش ایلنا، کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقادهای تندی را علیه آرنه اسلوت به دلیل اظهاراتش مطرح کردند. وضعیت لیورپول وارد مرحله بحرانی شده است. این تیم با شکست ۱-۲ مقابل منچستریونایتد در آنفیلد چهارمین شکست پیاپی در تمام رقابت‌ها را تجربه کرد. برایان امبوئمو در همان دقیقه دوم گل اول را برای تیم میهمان به ثمر رساند اما کودی خاکپو ۱۲ دقیقه مانده به پایان بازی نتیجه را برابر کرد. با این حال، ضربه سر دیرهنگام هری مگوایر برد ارزشمندی را برای منچستریونایتد رقم زد تا لیورپول با قرار گرفتن در رتبه سوم جدول، چهار امتیاز از آرسنال صدرنشین عقب بیفتد.

اسلوت پس از بازی در مصاحبه‌هایی نارضایتی‌اش را ابراز کرد و از منچستریونایتد به‌ دلیل بازی با دفاع عمقی و ارسال توپ‌های بلند انتقاد کرد. او پیش از این مسابقه نیز به ترکیب یونایتد اشاره‌ای کنایه‌آمیز کرده و گفته بود، ششکو که در دو دیدار پیاپی گلزنی کرده بود، از ترکیب کنار گذاشته شده است.

اما اظهارات سرمربی لیورپول با واکنش تند کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. کاربری در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: «واقعاً رقت‌انگیز است. این مربی لعنتی در حد کلوپ چرند می‌گوید!» یکی از هواداران منچستریونایتد اظهار داشت: «در یک اتفاق شوکه‌کننده، آرنه اسلوت فهمید که تیم‌ها بیش از ۱۱ بازیکن دارند.»

کاربر دیگری اضافه کرد: «این دیگر چه نوع بهانه‌ای است؟! این مرد آن‌قدر عصبی شده که یادش رفته است یونایتد بازیکن ذخیره هم دارد. دیدن سقوطش لذتبخش خواهد بود.»

انتهای پیام/