یونایتد رسما لیورپول را به بحران فرستاد

به گزارش ایلنا، بیش از یک سال شکست‌ناپذیری لیورپول در آنفیلد، ۹ بازی پیاپی بدون باخت مقابل یونایتد در مرسی ساید، ناتوانی یونایتد آموریم در پیروزی برای دو بازی پیاپی لیگ برتری و کسب تنها یک برد لیگ برتری توسط شیاطین سرخ در ۱۴ بازی رودرروی اخیر؛ همه این آمارها خبر از یک پیروزی بزرگ دیگر برای لیورپول می‌داد اما اتفاقی که روز یکشنبه در ورزشگاه آنفیلد رقم خورد، همه عاشقان فوتبال انگلیس را شوکه کرد. دربی شمال غرب انگلیس، در بهترین زمان ممکن برای شیاطین سرخ به سود آنها خاتمه یافت و از سویی دیگر، لیورپول را غرق در یک بحران غیرمنتظره کرد. حتی اگر هواداران یونایتد هم می‌خواستند سناریوی تقابل با رقیب سنتی را بنویسند، شاید چنین سرنوشتی به ذهن آنها نمی‌رسید اما این اتفاق در جدال با لیورپول رقم خورد.

آموریم روی این پیروزی تکیه می‌کند؟

پیش از مسابقه آرنه اسلوت به درستی اشاره کرده بود که یونایتد، بدون توجه به شرایط جدول نسبت به فصل گذشته پیشرفت داشته و در زمین بازی نیز شاهد یک عملکرد چشمگیر و قابل دفاع از یونایتد بودیم. آموریم در ترکیب ابتدایی با ترجیح دادن کنیا به جای ششکو، ریسک بزرگی کرد اما بازی بدون مهاجم او و تمرکز روی برتری عددی میانه زمین و تمرکز روی توپ‌های سوم، لیورپول را سردرگم کرده بود. خط دفاعی یونایتد با وجود موقعیت‌های متعدد لیورپول، توانست در اکثر دقایق بازی آرامش خود را حفظ کند و در نهایت تیمی که در زمان مالکیت توپ آرامش و اعتماد به نفس بیشتری داشت، برای نخستین بار از سال ۲۰۱۶ آنفیلد را فتح کرد. بی‌تردید این مسابقه، بزرگ‌ترین برد آموریم در دوران حضورش روی نیمکت یونایتد بود و خود نیز به این موضوع اعتراف کرد اما سرمربی پرتغالی به خوبی می‌داند که همه چیز، بستگی به خلق یک روند مناسب دارد. شایعات اخراج و جو منفی پیرامون باشگاه پس از شکست مقابل برنتفورد، حالا جایی در رختکن یونایتد ندارد و توپ در زمین آموریم و شاگردانش است تا با پیروزی مقابل برایتون و فارست در بازی‌های پیش رو، وعده حضور در کورس کسب سهمیه اروپایی را زودتر از آنچه تصور می‌شد عملی کنند.

هری سختکوش مرد لحظات بزرگ

در روزی که بازیکنان جدید تیم و ستارگان خط حمله از جمله کنیا، امبومو و آماد دیالو عملکردی فراتر از حد انتظار داشتند، کمتر کسی فکرش را می‌کرد که گل پیروزی‌بخش یونایتد توسط هری مگوایر به ثمر برسد. مدافعی که حالا مدت‌هاست چهره خودش را از یک کاپیتان سرخورده و مغضوب، به یک بازیکنان کارآمد و محبوب تغییر داده و در بازی‌های بزرگ زیر فشار رقبای قدرتمند، تبدیل به یکی از ستون‌های خط دفاعی تیم شده است. مگوایر از آغاز فصل گذشته، شش گل به ثمر رسانده که پنج گل از این شش گل، منجر به پیروزی شده و تنها یکی از این گل‌ها، پیش از دقیقه ۸۰ به ثمر رسیده است تا او بیش از تمام مهاجمان تیم، در خلق لحظات تاریخی و خاطره‌انگیز برای هواداران اثرگذار باشد.

آنها حالا دروازه‌بان دارند

در پرداختن به پیروزی یونایتد مقابل لیورپول نباید از نقش دروازه‌بان تازه وارد، جوان و جسور یونایتد چشم‌پوشی کرد. سنه لامنس بلژیکی که در بدو ورود به یونایتد نتوانست جلوتر از باییندیر فرصت بازی را پیدا کند، پس از اشتباهات دروازه‌بان تیم ملی ترکیه مقابل برنتفورد به ترکیب اصلی رسید و در دو بازی اول خود برای یونایتد، یکی از مردان کلیدی در جریان پیروزی تیمش بود. لامنس علاوه بر مهار ضربه تک به تک از ایساک، در بازیسازی نیز دروازه‌بان مطمئنی نشان داده و قدرت ضربات محکم او تا خط دفاعی حریف، یکی از برنامه‌های اصلی یونایتد برای رساندن توپ به نقاط خطرساز نزدیک به دروازه حریف بود.

چهار شکست متوالی خرج کردند تا ضعیف‌تر باشند!

حالا همه چیز در آنفیلد کابوس‌وار به نظر می‌رسد. ایساک و ویرتز که دو بار رکورد انتقال‌های گرانقیمت لیگ را شکستند، تحت فشار شدید انتقادات رسانه‌ها قرار دارند. آرنه اسلوت در صحبت‌های خود نتوانسته دلایل ناکامی تیم را به خوبی تبیین کند و شرایط فعلی لیورپول، اصلاً شبیه به تیمی در حد و اندازه قهرمان‌ها به نظر نمی‌رسد. برای اولین بار از سال ۲۰۱۵ و زمان مربیگری برندان راجرز در لیورپول، این تیم در چهار بازی متوالی متحمل شکست شده و آرسنال، حالا فاصله چهار امتیازی ای را با این تیم در صدر جدول لیگ برتر ایجاد کرده است. شاید لیورپولی‌ها در این بازی با سه ضربه به تیرک دروازه‌ یونایتد، بدشانس بودند اما مشکلات آنها، فقط به یک شکست مقابل رقیب سنتی محدود نمی‌شود. دیدار با فرانکفورت در لیگ قهرمانان اروپا، فرصتی برای پایان دادن به این بحران خواهد بود اما به طور قطع، توازن در ترکیب تیم لیورپول از بین رفته و همان‌طور که قبلاً هم نوشته شده، هزینه‌های سنگین لیورپول در پنجره نقل و انتقالات نه تنها این تیم را بهتر نکرده، بلکه اسکلت تیم قهرمان را هم از بین برده است.

