طلاییهای امید کشتی فرنگی در صربستان؛
فرخی و هدایتی در یک قدمی فینال جهان
در روز نخست رقابتهای زیر ۲۳ سال کشتی فرنگی قهرمانی جهان، دو نماینده ایران با عملکردی مقتدرانه به جمع چهار نفر برتر رسیدند تا امیدهای اصلی کسب مدال طلا برای ایران باشند.
به گزارش ایلنا، مسابقات زیر 23 سال کشتی فرنگی قهرمانی جهان از روز گذشته با برگزاری رقابتهای چهار وزن نخست در شهر نووی ساد کشور صربستان آغاز شد. در چهار وزن اول کشتیگیران محمدجواد ابوطالبی در وزن 63 کیلوگرم، اهورا بویری در وزن 77 کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن 87 کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن 130 کیلوگرم به روی تشک رفتند که از این چهار نفر فقط غلامرضا فرخی و فردین هدایتی به جمع چهار نفر رسیدند تا تنها شانسهای ایران برای کسب مدال طلا باشند.
از همان ابتدا هم مشخص بود که این دو چهره شاخص کشتی فرنگی ایران مدعی قهرمانی در این مسابقات هستند. غلامرضا فرخی که مدال طلای کشتی فرنگی بزرگسالان جهان را دارد در دور اول با نتیجه 8 بر صفر لاچین والیف از آذربایجان را مغلوب کرد. در دور دوم با نتیجه 9 بر 1 مرادجان علیمجانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یکچهارم نهایی راه یافت. فرخی در این مرحله هم با نتیجه 8 بر صفر برابر لئون ریوالتا از ایتالیا پیروز شد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت. فرخی با اتکا به طلایی که در بزرگسالان جهان کسب کرده شانس اول مدال طلا در این مسابقات هم هست. هر چند که او یک وزن بالاتر رفته و در وزن 87 کیلوگرم کشتی میگیرد.
فردین هدایتی هم که از سوی اتحادیه جهانی کشتی لقب هرکول ایرانی را گرفته در این مسابقات خیلی راحت رقبای خودش از گرجستان و قرقیزستان را شکست داد و بدون اینکه امتیازی بدهد به نیمهنهایی رسید. فردین در سالهای اخیر بارها نشان داده که در کنار امین میرزازاده بهترین کشتیگیر سنگین وزن ایران است و اگر در رده سنی بزرگسالان هم به مسابقات اعزام شود، میتواند به مدال طلای جهان دست پیدا کند.
در وزن 63 کیلوگرم محمدجواد ابوطالبی و در وزن 77 کیلوگرم اهورا بویری با شکست مقابل رقبای خود از آذربایجان و ازبکستان از راهیابی به دیدار فینال باز ماندند. عملکرد آنها در این مسابقات شاید کمی دور از ذهن و پیشبینی بود. البته هر دو کشتیگیر در رده سنی جوانان هستند و با تیم ملی جوانان به مسابقات قهرمانی جهان هم رفته بودند که یک نقره و یک برنز را هم به دست آوردند اما در این مسابقات این توقع وجود داشت که حداقل به نیمهنهایی برسند اما نشد. البته باقی ماندن آنها در جدول بسیار مهم است. کشتی فرنگی نیاز به این قهرمانی دارد و باید به هر شکل این تیم روی سکوی نخست جهان قرار بگیرد تا پازل قهرمانیهای کشتی فرنگی در هر چهار رده سنی جهان تکمیل شود.