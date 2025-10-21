خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یان زومر: مهم نیست شکست بخوریم!

یان زومر: مهم نیست شکست بخوریم!
کد خبر : 1702925
لینک کوتاه کپی شد.

دروازه‌بان باتجربه اینتر پیش از دیدار لیگ قهرمانان اروپا مقابل یونیون سن‌ژیلواز، از روحیه تیم، تغییر نقش خود در دفاع و درس‌های فصل گذشته گفت و تأکید کرد که تیم‌های بزرگ بعد از شکست دوباره برمی‌خیزند.

به گزارش ایلنا،  یان زومر در نشست خبری پیش از دیدار لیگ قهرمانان مقابل یونیون سن‌ژیلواز در کنار کریستین کیوو، درباره شرایط تیم و نقش تازه‌اش در خط دفاع صحبت کرد.

او در مورد آغاز سخت فصل گفت: فضای رختکن همیشه مثبت بوده است. شروع فصل دشوار بود؛ تنها یک برد و دو شکست در سه بازی اول واقعاً سخت بود. اما با تلاش و پشتکار شرایط را تغییر دادیم. بازی در رم نقطه عطف ما بود و حالا تمرکزمان روی لیگ قهرمانان است. دیدار فردا هم اهمیت زیادی دارد.

زومر درباره تاثیر مانوئل آکانجی، مدافع سوئیسی جدید، افزود: بعد از اشتباهات مقابل یوونتوس تعادل بیشتری پیدا کردیم و حضور آکانجی آرامش و نظم به خط دفاع آورد. عملکرد تیم مقابل رم نشان داد که در مسیر درستی هستیم.

در خصوص تغییر نقش خود در ساختار دفاعی، زومر توضیح داد: وقتی با خط دفاع بالا بازی می‌کنیم، جایگاه من هم تغییر می‌کند. حالا دفاع‌مان منسجم‌تر شده و هنگام از دست دادن توپ، باید سریعاً آن را پس بگیریم. البته نشان دادیم که می‌توانیم با خط پایین و فشرده هم بازی کنیم.

وی درباره حریف بلژیکی گفت: یونیون سن‌ژیلواز تیمی باانرژی و منظم است و مربی جوان و تاکتیکی دارد. حریف سرسختی خواهند بود، اما ما آماده‌ایم و باید تمرکز کامل داشته باشیم.

زومر با اشاره به درس فینال سال گذشته ادامه داد: شکست در آن فینال سخت بود، اما تیم‌های بزرگ دوباره بلند می‌شوند. با مربی جدید قدم‌به‌قدم پیش می‌رویم تا بهتر شویم و فرصت‌های زیادی برای کسب جام داریم.

او در پایان تأکید کرد: یاد گرفته‌ایم که فقط نتیجه مهم نیست، بلکه طرز ایستادن بعد از سقوط است که نشان می‌دهد واقعاً تیم بزرگی هستی یا نه.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ