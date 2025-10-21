یان زومر: مهم نیست شکست بخوریم!

به گزارش ایلنا، یان زومر در نشست خبری پیش از دیدار لیگ قهرمانان مقابل یونیون سن‌ژیلواز در کنار کریستین کیوو، درباره شرایط تیم و نقش تازه‌اش در خط دفاع صحبت کرد.

او در مورد آغاز سخت فصل گفت: فضای رختکن همیشه مثبت بوده است. شروع فصل دشوار بود؛ تنها یک برد و دو شکست در سه بازی اول واقعاً سخت بود. اما با تلاش و پشتکار شرایط را تغییر دادیم. بازی در رم نقطه عطف ما بود و حالا تمرکزمان روی لیگ قهرمانان است. دیدار فردا هم اهمیت زیادی دارد.

زومر درباره تاثیر مانوئل آکانجی، مدافع سوئیسی جدید، افزود: بعد از اشتباهات مقابل یوونتوس تعادل بیشتری پیدا کردیم و حضور آکانجی آرامش و نظم به خط دفاع آورد. عملکرد تیم مقابل رم نشان داد که در مسیر درستی هستیم.

در خصوص تغییر نقش خود در ساختار دفاعی، زومر توضیح داد: وقتی با خط دفاع بالا بازی می‌کنیم، جایگاه من هم تغییر می‌کند. حالا دفاع‌مان منسجم‌تر شده و هنگام از دست دادن توپ، باید سریعاً آن را پس بگیریم. البته نشان دادیم که می‌توانیم با خط پایین و فشرده هم بازی کنیم.

وی درباره حریف بلژیکی گفت: یونیون سن‌ژیلواز تیمی باانرژی و منظم است و مربی جوان و تاکتیکی دارد. حریف سرسختی خواهند بود، اما ما آماده‌ایم و باید تمرکز کامل داشته باشیم.

زومر با اشاره به درس فینال سال گذشته ادامه داد: شکست در آن فینال سخت بود، اما تیم‌های بزرگ دوباره بلند می‌شوند. با مربی جدید قدم‌به‌قدم پیش می‌رویم تا بهتر شویم و فرصت‌های زیادی برای کسب جام داریم.

او در پایان تأکید کرد: یاد گرفته‌ایم که فقط نتیجه مهم نیست، بلکه طرز ایستادن بعد از سقوط است که نشان می‌دهد واقعاً تیم بزرگی هستی یا نه.

