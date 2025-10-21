کریستین کیوو: اینتر همیشه باید بزرگ فکر کند
سرمربی اینتر در آستانه دیدار لیگ قهرمانان اروپا برابر یونیون سنژیلواز تأکید کرد که باشگاه بزرگی مثل اینتر همواره باید جاهطلب باشد و با تمام توان برای پیروزی بجنگد.
به گزارش ایلنا، کریستین کیوو در نشست خبری پیش از دیدار با یونیون سنژیلواز با لحنی جدی و مصمم درباره جاهطلبیهای تیمش صحبت کرد و گفت: همیشه گفتهام، ما موظفیم بزرگ فکر کنیم. مسیر طولانی است، اما باشگاه از ما حمایت میکند و باید در تمام رقابتها بهترین نسخه از خودمان باشیم. اینتر باید همیشه جاهطلب بماند.
سرمربی ایتالیایی افزود: باید انرژی و شور خود را حفظ کنیم و از لغزشها دور بمانیم. هفتههای اخیر نمایشهای خوبی داشتیم و با انگیزه به پیش میرویم، اما فوتبال همیشه فراز و نشیب دارد و باید برای لحظات سخت هم آماده باشیم.
با وجود شش برد متوالی در رقابتهای اخیر، کیوو هشدار داد که تیمش یونیون سنژیلواز را دستکم نگیرد: آنها تیمی پرانرژی و تهاجمی هستند، در لیگ داخلی صدرنشیناند و در لیگ قهرمانان هم سه امتیاز گرفتهاند. سبکشان را تغییر نمیدهند چون به هویت خود وفادارند.
در خصوص ترکیب تیم، کیوو تأکید کرد: برای من بازیکن ثابت وجود ندارد. به تمام بازیکنانم اعتماد دارم و هرکسی میتواند از ابتدا بازی کند. خوشحالم که چنین ترکیب قدرتمندی داریم و همه سهم خود را در مسیر ما دارند.
وی درباره وضعیت لائوتارو مارتینز و مارکوس تورام گفت: لائوتارو کاملاً آماده است، اما مارکوس چند روز دیگر نیاز دارد و به احتمال زیاد مقابل ناپولی بازی نخواهد کرد.
کریستین کیوو در پایان تأکید کرد: هر مسابقه برای ما مهم است، مخصوصاً لیگ قهرمانان. رسیدن به فینال سال گذشته دستاورد بزرگی بود و ما همیشه باید در قامت یک مدعی ظاهر شویم. هدف ما پیروزی و ادامه مسیر تا بالاترین سطح اروپا است.