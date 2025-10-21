کریستین کیوو: اینتر همیشه باید بزرگ فکر کند

خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرمربی اینتر در آستانه دیدار لیگ قهرمانان اروپا برابر یونیون سن‌ژیلواز تأکید کرد که باشگاه بزرگی مثل اینتر همواره باید جاه‌طلب باشد و با تمام توان برای پیروزی بجنگد.

به گزارش ایلنا،  کریستین کیوو در نشست خبری پیش از دیدار با یونیون سن‌ژیلواز با لحنی جدی و مصمم درباره جاه‌طلبی‌های تیمش صحبت کرد و گفت: همیشه گفته‌ام، ما موظفیم بزرگ فکر کنیم. مسیر طولانی است، اما باشگاه از ما حمایت می‌کند و باید در تمام رقابت‌ها بهترین نسخه از خودمان باشیم. اینتر باید همیشه جاه‌طلب بماند.

سرمربی ایتالیایی افزود: باید انرژی و شور خود را حفظ کنیم و از لغزش‌ها دور بمانیم. هفته‌های اخیر نمایش‌های خوبی داشتیم و با انگیزه به پیش می‌رویم، اما فوتبال همیشه فراز و نشیب دارد و باید برای لحظات سخت هم آماده باشیم.

با وجود شش برد متوالی در رقابت‌های اخیر، کیوو هشدار داد که تیمش یونیون سن‌ژیلواز را دست‌کم نگیرد: آن‌ها تیمی پرانرژی و تهاجمی هستند، در لیگ داخلی صدرنشین‌اند و در لیگ قهرمانان هم سه امتیاز گرفته‌اند. سبک‌شان را تغییر نمی‌دهند چون به هویت خود وفادارند.

در خصوص ترکیب تیم، کیوو تأکید کرد: برای من بازیکن ثابت وجود ندارد. به تمام بازیکنانم اعتماد دارم و هرکسی می‌تواند از ابتدا بازی کند. خوشحالم که چنین ترکیب قدرتمندی داریم و همه سهم خود را در مسیر ما دارند.

وی درباره وضعیت لائوتارو مارتینز و مارکوس تورام گفت: لائوتارو کاملاً آماده است، اما مارکوس چند روز دیگر نیاز دارد و به احتمال زیاد مقابل ناپولی بازی نخواهد کرد.

کریستین کیوو در پایان تأکید کرد: هر مسابقه برای ما مهم است، مخصوصاً لیگ قهرمانان. رسیدن به فینال سال گذشته دستاورد بزرگی بود و ما همیشه باید در قامت یک مدعی ظاهر شویم. هدف ما پیروزی و ادامه مسیر تا بالاترین سطح اروپا است.

 

