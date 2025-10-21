به گزارش ایلنا، مهدی هاشم‌نژاد که فصل گذشته نقش کلیدی در قهرمانی تراکتور داشت و امسال نیز عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده، در دیدار مقابل شارجه امارات لحظه‌ای ویژه خلق کرد.

این وینگر تکنیکی که پیش از این فصل تنها سه پاس گل در لیگ برتر ثبت کرده بود، در لیگ نخبگان آسیا توانست به نقطه اوج خود برسد. در دقیقه ۸ مسابقه، او پاس بیرون پای حسین‌زاده را با ضربه‌ای سر رو به عقب تبدیل به پاس گل برای لوشکیا کرد تا گل اول تراکتور شکل بگیرد.

هاشم‌نژاد در گل دوم نیز نقش مؤثری داشت و حرکت تیم را جلو برد، اما گل سوم را خودش به ثمر رساند. در دقیقه ۴۰، او با یک پاسکاری سریع با حسین‌زاده، از میان مدافعان حریف عبور کرد و با ضربه‌ای پای چپ، گل سوم تراکتور را به ثمر رساند.

این نخستین گل هاشم‌نژاد در فصل جاری بود و او آن را در صفحه اینستاگرام خود جشن گرفت و با انتشار تصویری از شادی گلش نوشت: من اینجا هستم…

