به گزارش ایلنا، شاگردان دراگان اسکوچیچ با ارائه نمایش هجومی چشمگیر توانستند میزبان خود، شارجه امارات، را پنج بر صفر شکست دهند. این پیروزی تراکتور را با پنج امتیاز در رده چهارم جدول گروه غرب قرار داد، هرچند با توقف احتمالی رقبا در مسابقات فردا، می‌توانند این رتبه را حفظ کنند.

در دیگر بازی‌های این هفته، الوحده امارات با نتیجه سه بر یک الدحیل قطر را شکست داد و با هفت امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به الاهلی عربستان در رده دوم ایستاد. الاهلی نیز با پیروزی چهار بر صفر خارج از خانه برابر الغرافه قطر، صدر جدول منطقه غرب را از آن خود کرد.

از سوی دیگر، الاتحاد عربستان پس از دو شکست متوالی، موفق شد با نتیجه چهار بر یک الشرطه عراق را شکست دهد و اولین پیروزی خود را جشن گرفته و به رده هفتم جدول صعود کند.

در ادامه هفته سوم لیگ نخبگان، شباب الاهلی امارات ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف نسف قارشی ازبکستان می‌رود و الهلال عربستان نیز ساعت ۲۱:۴۵ میزبان السد قطر خواهد بود؛ دو دیداری که می‌توانند در رتبه‌بندی جدول غرب آسیا تغییر ایجاد کنند.

