خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تراکتور به صدر جدول گروه خود در آسیا نزدیک‌تر شد

تراکتور به صدر جدول گروه خود در آسیا نزدیک‌تر شد
کد خبر : 1702918
لینک کوتاه کپی شد.

تراکتور در شب درخشش خط حمله خود، شارجه را در امارات پنج بر صفر شکست داد و با کسب پنج امتیاز از سه بازی، موقتا در رده چهارم گروه غرب لیگ نخبگان آسیا قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، شاگردان دراگان اسکوچیچ با ارائه نمایش هجومی چشمگیر توانستند میزبان خود، شارجه امارات، را پنج بر صفر شکست دهند. این پیروزی تراکتور را با پنج امتیاز در رده چهارم جدول گروه غرب قرار داد، هرچند با توقف احتمالی رقبا در مسابقات فردا، می‌توانند این رتبه را حفظ کنند.

در دیگر بازی‌های این هفته، الوحده امارات با نتیجه سه بر یک الدحیل قطر را شکست داد و با هفت امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به الاهلی عربستان در رده دوم ایستاد. الاهلی نیز با پیروزی چهار بر صفر خارج از خانه برابر الغرافه قطر، صدر جدول منطقه غرب را از آن خود کرد.

از سوی دیگر، الاتحاد عربستان پس از دو شکست متوالی، موفق شد با نتیجه چهار بر یک الشرطه عراق را شکست دهد و اولین پیروزی خود را جشن گرفته و به رده هفتم جدول صعود کند.

در ادامه هفته سوم لیگ نخبگان، شباب الاهلی امارات ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف نسف قارشی ازبکستان می‌رود و الهلال عربستان نیز ساعت ۲۱:۴۵ میزبان السد قطر خواهد بود؛ دو دیداری که می‌توانند در رتبه‌بندی جدول غرب آسیا تغییر ایجاد کنند.

تراکتور به صدر جدول گروه خود در آسیا نزدیک‌تر شد

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ