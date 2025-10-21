الکساندر سدلار: زندگی در ایران متفاوت است، اما کبابش بینظیر است!
مدافع صربستانی تراکتور پس از برد پنج بر صفر مقابل الشارجه از هماهنگی تیم، زندگی در ایران و علاقهاش به فرهنگ و غذاهای ایرانی گفت.
به گزارش ایلنا، الکساندر سدلار، مدافع صربستانی تراکتور، پس از پیروزی پرگل تیمش مقابل الشارجه ابراز رضایت کرد و گفت: ۵-۰ شدیم و حتی یک گل هم نخوردیم. شب فوقالعادهای برای ما بود.
سدلار خطاب به هواداران نیز گفت: یاشاسین تراکتور!
او درباره تجربه همکاری با شجاع خلیلزاده افزود: خیلی خوب است. شجاع بازیکن باتجربهای است و میداند چطور بازی کند. فکر میکنم ما با هم هماهنگ هستیم و امیدوارم بتوانیم این روند را ادامه دهیم.
سدلار درباره زندگی در ایران تصریح کرد: برای ما کمی متفاوت است چون کل عمرمان را در اروپا گذراندهایم، اما همچنان اینجا را دوست داریم.
او در پایان در پاسخ به پرسشی درباره دوست داشتنیترین چیز در ایران گفت: کباب!