خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

الکساندر سدلار: زندگی در ایران متفاوت است، اما کبابش بی‌نظیر است!

الکساندر سدلار: زندگی در ایران متفاوت است، اما کبابش بی‌نظیر است!
کد خبر : 1702902
لینک کوتاه کپی شد.

مدافع صربستانی تراکتور پس از برد پنج بر صفر مقابل الشارجه از هماهنگی تیم، زندگی در ایران و علاقه‌اش به فرهنگ و غذاهای ایرانی گفت.

به گزارش ایلنا، الکساندر سدلار، مدافع صربستانی تراکتور، پس از پیروزی پرگل تیمش مقابل الشارجه ابراز رضایت کرد و گفت: ۵-۰ شدیم و حتی یک گل هم نخوردیم. شب فوق‌العاده‌ای برای ما بود.

سدلار خطاب به هواداران نیز گفت: یاشاسین تراکتور!

او درباره تجربه همکاری با شجاع خلیل‌زاده افزود: خیلی خوب است. شجاع بازیکن باتجربه‌ای است و می‌داند چطور بازی کند. فکر می‌کنم ما با هم هماهنگ هستیم و امیدوارم بتوانیم این روند را ادامه دهیم.

سدلار درباره زندگی در ایران تصریح کرد: برای ما کمی متفاوت است چون کل عمرمان را در اروپا گذرانده‌ایم، اما همچنان اینجا را دوست داریم.

او در پایان در پاسخ به پرسشی درباره دوست داشتنی‌ترین چیز در ایران گفت: کباب!

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ