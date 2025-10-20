زائرکاظمینی: خوشحالم کنار ستارههای تراکتور بازی میکنم
مسعود زائرکاظمینی در پیروزی پنج بر صفر تراکتور مقابل شارجه، با گل زیبا و عملکرد تاثیرگذار خود، نقش مهمی در موفقیت تیم داشت و از جو همبستگی بالای بازیکنان تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، بعد از درخشش رجی لوشکیا، دانیال اسماعیلیفر و مهدی هاشمنژاد، نوبت به مسعود زائرکاظمینی رسید تا در همان دقایق کوتاه حضورش در زمین یک گل تماشایی به ثمر برساند.
او پس از بازی گفت: خداراشکر، اول از همه تبریک میگویم به هواداران و مردم ایران و همچنین کسانی که در استادیوم حضور داشتند و انرژی مثبتشان را برای ما فرستادند. بعد از دو تساوی، موفق شدیم در این مسابقه پیروز شویم.
زائرکاظمینی درباره گل خود افزود: این گل هم تقدیری از فوتبال است. ما این سبک گل زدن را از مربیان یاد گرفتیم و سعی میکنیم بهترین شکل ممکن آن را اجرا کنیم.
او همچنین درباره جو تیم تصریح کرد: «خیلی خوشحالم که کنار ستارهها و بهترینهای فوتبال ایران بازی میکنم. تلاش میکنم هر وقت سرمربی بخواهد، به تیم کمک کنم. تیم خیلی با هم رفیق است و بزرگترهای تیم مثل آقا شجاع مدیریت تیم را به خوبی بر عهده دارند. خوشحالم که به معنای واقعی تیم هستیم.