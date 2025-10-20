عزیزی: برد تراکتور مقابل شارجه نتیجه تمرکز و اعتمادبهنفس بود
خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور، پس از پیروزی پنج بر صفر تیمش مقابل شارجه، اجرای دقیق برنامههای تاکتیکی و تمرکز بازیکنان را عامل موفقیت شاگردان اسکوچیچ دانست و از روند امیدوارکننده تیم در لیگ نخبگان آسیا سخن گفت.
به گزارش ایلنا، خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور، پس از پیروزی پرگل سرخپوشان تبریزی مقابل شارجه در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، عملکرد تیم را ستود و گفت این نتیجه حاصل تمرکز، اتحاد و اجرای دقیق برنامههای تاکتیکی بود.
او اظهار کرد: برابر الوحده هم خوب بازی کرده بودیم. حتی مقابل شباب الاهلی اگر ده نفره نمیشدیم، جلو بودیم. در لیگ ایران هم بدشانس بودیم و توپهایمان گل نمیشد، اما امروز روز ما بود و از موقعیتهایمان نهایت استفاده را کردیم.
عزیزی درباره سبک بازی شارجه افزود: طبیعی بود که در خانه عقب ننشینند. خیلیها فکر میکردند ما نمیتوانیم این تیم را شکست دهیم، اما بازیکنان ما فوقالعاده بازی کردند؛ هم در حمله خطرناک بودیم و هم در دفاع تقریباً بدون اشتباه ظاهر شدیم.
او در واکنش به اینکه برخی شارجه را تیم ضعیفی میدانند، گفت: قبل از بازی همه از قدرت شارجه صحبت میکردند، اما حالا که پنج گل خوردند میگویند ضعیفاند! آنها تیمی هستند که پیش از این دیدار چهار امتیاز داشتند و پیروزی مقابلشان ارزشمند بود.
مدیر تیم تراکتور درباره مقایسه این بازی با شکست استقلال مقابل الوصل بیان کرد: برای استقلال آن نتیجه یک اتفاق بود. برای هر تیمی ممکن است چنین روزی پیش بیاید. حتی ما هم اگر ده بار دیگر با شارجه بازی کنیم، شاید نتوانیم دوباره پنج بر صفر ببریم.
او در ادامه درباره مسیر تراکتور در ادامه رقابتها گفت: اگر بتوانیم در جدول چهارم یا پنجم شویم و با تیمی از قطر یا امارات روبهرو شویم، شانس صعود خواهیم داشت. در حمله تیم بسیار خوبی هستیم. تازه امروز مهدی ترابی بعد از مصدومیت برگشت و هنوز صددرصد آماده نیست. امیدوارم در مراحل بعدی با تیمهای عربستانی همگروه نشویم تا شانسمان برای ادامه مسیر بیشتر باشد.
عزیزی در پایان با تمجید از مدیرعامل تراکتور گفت: آقای مظفریزاده از نظر شخصیتی و فوتبالی فوقالعاده است؛ به تراکتور میخورد و از همه مهمتر اینکه خوشتیپترین مدیرعامل تاریخ است!