نادری: این فقط شروع راه تراکتور در آسیاست
محمد نادری، مدافع چپ تراکتور، پس از پیروزی پرگل تیمش برابر شارجه تأکید کرد که این برد آغاز مسیر موفقیت سرخپوشان در آسیاست و تیمش با تمرکز بالا و اجرای دقیق برنامههای فنی توانست به این نتیجه برسد.
به گزارش ایلنا، نادری درباره پیروزی مقابل شارجه گفت: خدا را شکر توانستیم اولین برد آسیایی را کسب کنیم. تمرکز زیادی داشتیم تا این بازی را ببریم و خوشبختانه هر آنچه مربی خواسته بود، در زمین اجرا کردیم و توپها هم به گل تبدیل شدند.
او درباره بازی هجومی الشارجه افزود: در بازیهای آسیایی اکثر تیمها هجومی هستند، اما امروز روز ما بود و از موقعیتهایمان بهخوبی استفاده کردیم.
مدافع تراکتور در ادامه درباره همکاری با کادر فنی گفت: خدا را شکر مربیان خیلی خوبی داریم و چیزهای زیادی از آنها یاد گرفتم. تلاش میکنیم توصیههای فنی و تاکتیکیشان را در زمین اجرا کنیم. خوشحالیم که اولین برد آسیایی را به دست آوردیم و حالا باید به جلو نگاه کنیم.
نادری در پایان درباره واکنش تند هواداران و کادر فنی شارجه اظهار داشت: طبیعی است وقتی نتیجه اینطور رقم میخورد، ناراحتی پیش بیاید. شارجه تیم قدرتمندی است و قهرمان فصل قبل لیگ ۲ آسیا بود. مطمئنم به روزهای خوبش برمیگردد.